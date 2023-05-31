https://ria.ru/20230531/ukraina-1875218364.html

В США назвали туманными перспективы дипломатии на Украине

В США назвали туманными перспективы дипломатии на Украине - РИА Новости, 31.05.2023

В США назвали туманными перспективы дипломатии на Украине

Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине просматриваются слабо, а нынешние подходы сторон чреваты затягиванием и эскалацией боевых... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T03:19

2023-05-31T03:19

2023-05-31T03:19

россия

украина

донбасс

владимир путин

ноам хомский

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине просматриваются слабо, а нынешние подходы сторон чреваты затягиванием и эскалацией боевых действий, заявил РИА Новости всемирно известный американский мыслитель Ноам Хомский. Он признал, что не в состоянии "сколько-нибудь уверенно" прогнозировать развитие ситуации из-за слишком большого числа "непредсказуемых факторов". "Все, что я могу, - это обрисовать варианты. Либо будет дипломатическое урегулирование, либо нет. Если нет, то есть две возможности. Либо война перейдет в патовую ситуацию, возможно, со взаимным уничтожением друг друга…, либо одна из сторон капитулирует. У России есть неограниченные возможности для эскалации в случае угрозы поражения. То же, разумеется, относится и к США", - сказал Хомский в письменном интервью. "Большинство в мире призывают к дипломатии. Прямо сейчас перспективы выглядят туманными, но это может измениться по мере того, как будет формироваться более ясное понимание доступных вариантов. Небольшие шаги могут подготовить почву для более широкого урегулирования. Дипломатия часто так и работает", - добавил он. По словам Хомского, текущая позиция России заключается в том, что ее "завоевания на Украине" не подлежат обсуждению, позиция США – что боевые действия должны продолжаться, чтобы радикально ослабить Россию и обеспечить Украине более выгодные переговорные позиции. "Такой подход опирается на два предположения: что продолжение войны улучшит позиции Украины, и что Россия, начав терпеть неудачи, не пойдет на эскалацию конфликта. Ни одно из этих предположений не подкреплено сколько-нибудь надежными доказательствами. Оба представляют собой чрезвычайно авантюрную игру судьбами украинцев", - сказал собеседник агентства. "В таких условиях война, судя по всему, будет продолжаться и, вероятно, эскалироваться ценой больших человеческих затрат", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html

https://ria.ru/20230531/khomskiy-1875218076.html

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россия, украина, донбасс, владимир путин, ноам хомский, в мире