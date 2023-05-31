https://ria.ru/20230531/udary-1875419496.html
США выступили против атак Украины вглубь России
США выступили против атак Украины вглубь России - РИА Новости, 31.05.2023
США выступили против атак Украины вглубь России
США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:19
2023-05-31T21:19
2023-05-31T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джон кирби
атака украинских беспилотников на москву
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Чтобы избежать третьей мировой войны", - сообщил он журналистам на вопрос, почему США выступают против ударов Украины по территории России. Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты американского производства F-16, которые планируется ей передать, также сказал Джон Кирби."Да. И мы получили заверения на разных уровнях, не только от президента (Владимира Зеленского), но и других высокопоставленных военных руководителей на Украине", - сообщил он на брифинге в Белом доме.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
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в мире, украина, сша, россия, джон кирби, атака украинских беспилотников на москву
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джон Кирби, Атака украинских беспилотников на Москву
США выступили против атак Украины вглубь России
Белый дом: США не хотят третьей мировой и выступают против атак Украины вглубь России
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Чтобы избежать третьей мировой войны", - сообщил он журналистам на вопрос, почему США выступают против ударов Украины по территории России.
Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.
США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты американского производства F-16, которые планируется ей передать, также сказал Джон Кирби.
"Да. И мы получили заверения на разных уровнях, не только от президента (Владимира Зеленского
), но и других высокопоставленных военных руководителей на Украине", - сообщил он на брифинге в Белом доме.
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