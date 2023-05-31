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США выступили против атак Украины вглубь России - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 31.05.2023 (обновлено: 22:28 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/udary-1875419496.html
США выступили против атак Украины вглубь России
США выступили против атак Украины вглубь России - РИА Новости, 31.05.2023
США выступили против атак Украины вглубь России
США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:19
2023-05-31T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джон кирби
атака украинских беспилотников на москву
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Чтобы избежать третьей мировой войны", - сообщил он журналистам на вопрос, почему США выступают против ударов Украины по территории России. Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты американского производства F-16, которые планируется ей передать, также сказал Джон Кирби."Да. И мы получили заверения на разных уровнях, не только от президента (Владимира Зеленского), но и других высокопоставленных военных руководителей на Украине", - сообщил он на брифинге в Белом доме.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
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в мире, украина, сша, россия, джон кирби, атака украинских беспилотников на москву
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джон Кирби, Атака украинских беспилотников на Москву
США выступили против атак Украины вглубь России

Белый дом: США не хотят третьей мировой и выступают против атак Украины вглубь России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Чтобы избежать третьей мировой войны", - сообщил он журналистам на вопрос, почему США выступают против ударов Украины по территории России.
Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.
США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты американского производства F-16, которые планируется ей передать, также сказал Джон Кирби.
"Да. И мы получили заверения на разных уровнях, не только от президента (Владимира Зеленского), но и других высокопоставленных военных руководителей на Украине", - сообщил он на брифинге в Белом доме.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
30 мая, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжон КирбиАтака украинских беспилотников на Москву
 
 
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