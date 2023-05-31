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ВМС Китая примут участие в учениях "Комодо" в Индонезии - РИА Новости, 31.05.2023
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16:29 31.05.2023
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ВМС Китая примут участие в учениях "Комодо" в Индонезии
ВМС Китая примут участие в учениях "Комодо" в Индонезии - РИА Новости, 31.05.2023
ВМС Китая примут участие в учениях "Комодо" в Индонезии
Корабли ВМС КНР в июне примут участие в многонациональных военных учениях "Комодо" в Индонезии, сообщило в среду министерство обороны Китая. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:29
2023-05-31T16:29
в мире
индонезия
китай
россия
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Корабли ВМС КНР в июне примут участие в многонациональных военных учениях "Комодо" в Индонезии, сообщило в среду министерство обороны Китая. "По приглашению ВМС Индонезии корабли "Чжаньцзян" и "Сюйчан" ВМС Народно-освободительной армии Китая отправятся в Индонезию для участия в многонациональных совместных морских учениях "Комодо-2023", которые состоятся в начале июня", - говорится в заявлении ведомства. Ранее адмирал флота Индонезии Денни Прасетио заявил, что военно-морские силы Индонезии пригласили Южную и Северную Кореи, а также Россию и США принять участие в учениях "Комодо" в июне 2023 года. Сообщалось, что всего были приглашены 47 стран. Военно-морские учения "Комодо" проводятся каждые два года с 2014 года.
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в мире, индонезия, китай, россия
В мире, Индонезия, Китай, Россия
ВМС Китая примут участие в учениях "Комодо" в Индонезии

Корабли ВМС Китая примут участие в морских военных учениях "Комодо" в Индонезии

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Корабли ВМС КНР в июне примут участие в многонациональных военных учениях "Комодо" в Индонезии, сообщило в среду министерство обороны Китая.
"По приглашению ВМС Индонезии корабли "Чжаньцзян" и "Сюйчан" ВМС Народно-освободительной армии Китая отправятся в Индонезию для участия в многонациональных совместных морских учениях "Комодо-2023", которые состоятся в начале июня", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее адмирал флота Индонезии Денни Прасетио заявил, что военно-морские силы Индонезии пригласили Южную и Северную Кореи, а также Россию и США принять участие в учениях "Комодо" в июне 2023 года. Сообщалось, что всего были приглашены 47 стран.
Военно-морские учения "Комодо" проводятся каждые два года с 2014 года.
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