https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875374815.html
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села - РИА Новости, 31.05.2023
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:00
2023-05-31T17:00
2023-05-31T17:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
дербентский район
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике. Глава села Рубас 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в среду у своего дома. В пресс-службе райадминистрации сообщали, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова. "Следователями … возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по части 1 статьи 222, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия")", – говорится в сообщении. По данным следствия, в полдень среды подозреваемый на автодороге "Кавказ" в ходе ссоры с главой села Рубас застрелил его выстрелом в грудь. Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел СК России, добавили в ведомстве. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что подозреваемый в убийстве сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что мотивом преступления стал длительный конфликт с главой села из-за недвижимости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, дербентский район
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, Дербентский район
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села
Следователи в Дагестане возбудили дело после убийства главы села Рубас Байрамбегова
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике
.
Глава села Рубас 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в среду у своего дома. В пресс-службе райадминистрации сообщали, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова.
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"Следователями … возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по части 1 статьи 222, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в полдень среды подозреваемый на автодороге "Кавказ" в ходе ссоры с главой села Рубас застрелил его выстрелом в грудь.
Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел СК
России, добавили в ведомстве.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что подозреваемый в убийстве сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что мотивом преступления стал длительный конфликт с главой села из-за недвижимости.
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