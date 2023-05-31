https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875374815.html

В Дагестане возбудили дело после убийства главы села

В Дагестане возбудили дело после убийства главы села - РИА Новости, 31.05.2023

В Дагестане возбудили дело после убийства главы села

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:00

2023-05-31T17:00

2023-05-31T17:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

дербентский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg

МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике. Глава села Рубас 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в среду у своего дома. В пресс-службе райадминистрации сообщали, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова. "Следователями … возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по части 1 статьи 222, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия")", – говорится в сообщении. По данным следствия, в полдень среды подозреваемый на автодороге "Кавказ" в ходе ссоры с главой села Рубас застрелил его выстрелом в грудь. Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел СК России, добавили в ведомстве. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что подозреваемый в убийстве сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что мотивом преступления стал длительный конфликт с главой села из-за недвижимости.

https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html

россия

дербентский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, дербентский район