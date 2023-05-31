Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875374815.html
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села - РИА Новости, 31.05.2023
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:00
2023-05-31T17:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
дербентский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике. Глава села Рубас 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в среду у своего дома. В пресс-службе райадминистрации сообщали, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова. "Следователями … возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по части 1 статьи 222, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия")", – говорится в сообщении. По данным следствия, в полдень среды подозреваемый на автодороге "Кавказ" в ходе ссоры с главой села Рубас застрелил его выстрелом в грудь. Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел СК России, добавили в ведомстве. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что подозреваемый в убийстве сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что мотивом преступления стал длительный конфликт с главой села из-за недвижимости.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html
россия
дербентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, дербентский район
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, Дербентский район
В Дагестане возбудили дело после убийства главы села

Следователи в Дагестане возбудили дело после убийства главы села Рубас Байрамбегова

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Глава села Рубас 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в среду у своего дома. В пресс-службе райадминистрации сообщали, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя
26 мая, 17:15
"Следователями … возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по части 1 статьи 222, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в полдень среды подозреваемый на автодороге "Кавказ" в ходе ссоры с главой села Рубас застрелил его выстрелом в грудь.
Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел СК России, добавили в ведомстве.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что подозреваемый в убийстве сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что мотивом преступления стал длительный конфликт с главой села из-за недвижимости.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу
Вчера, 16:37
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанДербентский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала