https://ria.ru/20230531/tury-1875393622.html

Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу

Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу - РИА Новости, 31.05.2023

Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу

Средний чек на зарубежный отдых за год для россиян по сравнению с летом 2022 года вырос на 15-50 процентов в зависимости от направления, рассказали журналистам... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:12

2023-05-31T18:12

2023-05-31T18:12

туризм

новости - туризм

турция

абхазия

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Средний чек на зарубежный отдых за год для россиян по сравнению с летом 2022 года вырос на 15-50 процентов в зависимости от направления, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, в топе самых популярных стран на лето – Турция, Абхазия, Египет. По данным АТОР, средний чек тура в Турцию составляет 215-265 тысяч рублей на двоих, в Абхазию - 80-100 тысяч рублей, в Египет – в районе 200 тысяч рублей. В числе популярных направлений также значатся ОАЭ), где за отдых придется выложить порядка 150-170 тысяч рублей на двоих. Спросом также пользуется Таиланд со средним чеком за тур около 200 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230531/turist-1875386785.html

турция

абхазия

египет

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новости - туризм, турция, абхазия, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм