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Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
18:12 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/tury-1875393622.html
Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу
Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу - РИА Новости, 31.05.2023
Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу
Средний чек на зарубежный отдых за год для россиян по сравнению с летом 2022 года вырос на 15-50 процентов в зависимости от направления, рассказали журналистам... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:12
2023-05-31T18:12
туризм
новости - туризм
турция
абхазия
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Средний чек на зарубежный отдых за год для россиян по сравнению с летом 2022 года вырос на 15-50 процентов в зависимости от направления, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, в топе самых популярных стран на лето – Турция, Абхазия, Египет. По данным АТОР, средний чек тура в Турцию составляет 215-265 тысяч рублей на двоих, в Абхазию - 80-100 тысяч рублей, в Египет – в районе 200 тысяч рублей. В числе популярных направлений также значатся ОАЭ), где за отдых придется выложить порядка 150-170 тысяч рублей на двоих. Спросом также пользуется Таиланд со средним чеком за тур около 200 тысяч рублей на двоих.
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новости - туризм, турция, абхазия, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Абхазия, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Эксперты рассказали, как подорожали летние путевки за границу

АТОР: летние путевки за границу из России за год подорожали на 15-50 процентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель Бурдж Аль-Араб в Дубае.
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае. - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Средний чек на зарубежный отдых за год для россиян по сравнению с летом 2022 года вырос на 15-50 процентов в зависимости от направления, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, в топе самых популярных стран на лето – Турция, Абхазия, Египет. По данным АТОР, средний чек тура в Турцию составляет 215-265 тысяч рублей на двоих, в Абхазию - 80-100 тысяч рублей, в Египет – в районе 200 тысяч рублей.
В числе популярных направлений также значатся ОАЭ), где за отдых придется выложить порядка 150-170 тысяч рублей на двоих. Спросом также пользуется Таиланд со средним чеком за тур около 200 тысяч рублей на двоих.
Бассейн отеля в Турции
В АТОР рассказали, сколько российских туристов поедут летом за границу
Вчера, 17:45
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияАбхазияЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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