https://ria.ru/20230531/tury-1875156627.html

Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России

Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России - РИА Новости, 31.05.2023

Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России

В преддверии сезона отпусков эксперты маркетплейса уникальных авторских туров проанализировали самые необычные предложения поездок по России и составили их... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T05:13

2023-05-31T05:13

2023-05-31T05:13

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архыз

архангельская область

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В преддверии сезона отпусков эксперты маркетплейса уникальных авторских туров проанализировали самые необычные предложения поездок по России и составили их рейтинг, сообщает YouTravel.me.Шестое место занял фототур в Северную Осетию и обучение астросъемке. "Он объединяет профессиональных фотографов и позволит каждому поохотится за своей "падающей звездой", – уточнили эксперты.На пятом месте – тур на Шантарские острова к гренландским китам. "Здесь нет людей, а дикая природа сохранилась в первозданном виде", – объяснили эксперты. Огромные гренландские киты и косатки, скалы с птичьими базарами, медведи, идущий на нерест лосось". На четвертом месте оказалось путешествие в дикий мир Камчатки. Программа объединяет знаковые достопримечательности полуострова и проходит вне массового туристического потока. "Вы сможете увидеть в естественной среде обитания медведей, касаток, и других животных, – обещают организаторы. – Медведи тут очень толерантны к людям и не проявляют агрессии, так как не чувствуют опасности со стороны человека и имеют достаточно еды. К ним можно подойти на расстояние в несколько метров и долго наблюдать за медвежьей рыбалкой".Третье место: для тех кто устал от классического пляжного отдыха, но не готов отказываться от поездки к морю, есть туры к Северному Ледовитому Океану. В ходе двенадцатидневного сплава от Норильска участники смогут почувствовать себя настоящими первооткрывателями Севера. Они увидят старинные лодки, баржи, баркасы, заброшенные вездеход, связанные с организацией полярных экспедиций. На мысе Входной – интересные строения и маломерные суда.На втором месте – спелеотур в Пинежские пещеры Беломоро-Кулойского плато, которое располагается в Архангельской области между рекой Пинегой на востоке и Белым морем на западе. Пещеры в большинстве своем расположены в гипсовых отложениях плато и отличаются от более привычных известняковых. По словам организаторов, тур рассчитан на путешественников, не имеющих спелеологического опыта.Первое место заняло путешествие, во время которого можно наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды. Происходит это в августе. Земля проходит через шлейф метеоритов, оставленных хвостом кометы Свифта-Таттла. Они будут лететь к нам со скоростью 210 тысяч километров в час и загораться на высоте 70 километров над Землей. Некоторые — наиболее крупные метеориты — будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие следы. Полюбоваться этим уникальным природным явлением можно в Архызе на высоте 2000 метров. Тур рассчитан на три дня, организаторы обещают не только наблюдение за звездами, но и насыщенную развлекательную программу.

https://ria.ru/20230510/arktika-1869907880.html

шантарские острова

камчатка

архыз

архангельская область

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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