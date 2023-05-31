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Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
05:13 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/tury-1875156627.html
Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России
Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России - РИА Новости, 31.05.2023
Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России
В преддверии сезона отпусков эксперты маркетплейса уникальных авторских туров проанализировали самые необычные предложения поездок по России и составили их... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T05:13
2023-05-31T05:13
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В преддверии сезона отпусков эксперты маркетплейса уникальных авторских туров проанализировали самые необычные предложения поездок по России и составили их рейтинг, сообщает YouTravel.me.Шестое место занял фототур в Северную Осетию и обучение астросъемке. "Он объединяет профессиональных фотографов и позволит каждому поохотится за своей "падающей звездой", – уточнили эксперты.На пятом месте – тур на Шантарские острова к гренландским китам. "Здесь нет людей, а дикая природа сохранилась в первозданном виде", – объяснили эксперты. Огромные гренландские киты и косатки, скалы с птичьими базарами, медведи, идущий на нерест лосось". На четвертом месте оказалось путешествие в дикий мир Камчатки. Программа объединяет знаковые достопримечательности полуострова и проходит вне массового туристического потока. "Вы сможете увидеть в естественной среде обитания медведей, касаток, и других животных, – обещают организаторы. – Медведи тут очень толерантны к людям и не проявляют агрессии, так как не чувствуют опасности со стороны человека и имеют достаточно еды. К ним можно подойти на расстояние в несколько метров и долго наблюдать за медвежьей рыбалкой".Третье место: для тех кто устал от классического пляжного отдыха, но не готов отказываться от поездки к морю, есть туры к Северному Ледовитому Океану. В ходе двенадцатидневного сплава от Норильска участники смогут почувствовать себя настоящими первооткрывателями Севера. Они увидят старинные лодки, баржи, баркасы, заброшенные вездеход, связанные с организацией полярных экспедиций. На мысе Входной – интересные строения и маломерные суда.На втором месте – спелеотур в Пинежские пещеры Беломоро-Кулойского плато, которое располагается в Архангельской области между рекой Пинегой на востоке и Белым морем на западе. Пещеры в большинстве своем расположены в гипсовых отложениях плато и отличаются от более привычных известняковых. По словам организаторов, тур рассчитан на путешественников, не имеющих спелеологического опыта.Первое место заняло путешествие, во время которого можно наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды. Происходит это в августе. Земля проходит через шлейф метеоритов, оставленных хвостом кометы Свифта-Таттла. Они будут лететь к нам со скоростью 210 тысяч километров в час и загораться на высоте 70 километров над Землей. Некоторые — наиболее крупные метеориты — будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие следы. Полюбоваться этим уникальным природным явлением можно в Архызе на высоте 2000 метров. Тур рассчитан на три дня, организаторы обещают не только наблюдение за звездами, но и насыщенную развлекательную программу.
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новости - туризм, туризм, туристы, шантарские острова, камчатка, архыз, архангельская область, республика северная осетия - алания, норильск, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шантарские острова, Камчатка, Архыз, Архангельская область, Республика Северная Осетия - Алания, Норильск, куда поехать
Эксперты составили рейтинг самых необычных летних туров по России

Эксперты составили рейтинг самых необычных туров по России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМетеорный поток Персеиды
Метеорный поток Персеиды - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В преддверии сезона отпусков эксперты маркетплейса уникальных авторских туров проанализировали самые необычные предложения поездок по России и составили их рейтинг, сообщает YouTravel.me.
Шестое место занял фототур в Северную Осетию и обучение астросъемке. "Он объединяет профессиональных фотографов и позволит каждому поохотится за своей "падающей звездой", – уточнили эксперты.
На пятом месте – тур на Шантарские острова к гренландским китам. "Здесь нет людей, а дикая природа сохранилась в первозданном виде", – объяснили эксперты. Огромные гренландские киты и косатки, скалы с птичьими базарами, медведи, идущий на нерест лосось".
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяШантарские острова
Шантарские острова - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Шантарские острова
На четвертом месте оказалось путешествие в дикий мир Камчатки. Программа объединяет знаковые достопримечательности полуострова и проходит вне массового туристического потока.
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМедведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
"Вы сможете увидеть в естественной среде обитания медведей, касаток, и других животных, – обещают организаторы. – Медведи тут очень толерантны к людям и не проявляют агрессии, так как не чувствуют опасности со стороны человека и имеют достаточно еды. К ним можно подойти на расстояние в несколько метров и долго наблюдать за медвежьей рыбалкой".
Третье место: для тех кто устал от классического пляжного отдыха, но не готов отказываться от поездки к морю, есть туры к Северному Ледовитому Океану.
© Фото : Александр АндреевЗаброшенный поселок на мысе Входной
Заброшенный поселок на мысе Входной - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Александр Андреев
Заброшенный поселок на мысе Входной
В ходе двенадцатидневного сплава от Норильска участники смогут почувствовать себя настоящими первооткрывателями Севера. Они увидят старинные лодки, баржи, баркасы, заброшенные вездеход, связанные с организацией полярных экспедиций. На мысе Входной – интересные строения и маломерные суда.
На втором месте – спелеотур в Пинежские пещеры Беломоро-Кулойского плато, которое располагается в Архангельской области между рекой Пинегой на востоке и Белым морем на западе.
© Фото : Пресс-служба Минприроды РоссииЛедяная пещера Пинежского заповедника
Ледяная пещера Пинежского заповедника - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Пресс-служба Минприроды России
Ледяная пещера Пинежского заповедника
Пещеры в большинстве своем расположены в гипсовых отложениях плато и отличаются от более привычных известняковых. По словам организаторов, тур рассчитан на путешественников, не имеющих спелеологического опыта.
Первое место заняло путешествие, во время которого можно наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды. Происходит это в августе. Земля проходит через шлейф метеоритов, оставленных хвостом кометы Свифта-Таттла. Они будут лететь к нам со скоростью 210 тысяч километров в час и загораться на высоте 70 километров над Землей.
© Фото : Стас КороткийПерсеиды-2018 в Архызе
Персеиды-2018 в Архызе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Стас Короткий
Персеиды-2018 в Архызе
Некоторые — наиболее крупные метеориты — будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие следы. Полюбоваться этим уникальным природным явлением можно в Архызе на высоте 2000 метров. Тур рассчитан на три дня, организаторы обещают не только наблюдение за звездами, но и насыщенную развлекательную программу.
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