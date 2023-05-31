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В АТОР рассказали, сколько российских туристов поедут летом за границу

В АТОР рассказали, сколько российских туристов поедут летом за границу - РИА Новости, 31.05.2023

В АТОР рассказали, сколько российских туристов поедут летом за границу

Турпоток за границу за три предстоящих летних месяца может вырасти на 42 процента относительно прошлого года, зарубежные курорты могут принять порядка пяти... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:45

2023-05-31T17:45

2023-05-31T17:45

туризм

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Турпоток за границу за три предстоящих летних месяца может вырасти на 42 процента относительно прошлого года, зарубежные курорты могут принять порядка пяти миллионов человек, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом в АТОР отметили, что общий прирост количества бронирований зарубежных курортов в этом году выше, чем показатель по России (плюс 15 процентов), но, несмотря на это, "в абсолютных цифрах туристов, выбравших российские курорты летом 2023 года, как минимум в три раза больше". "Первое место по количеству бронирований среди зарубежных направлений с усредненной долей в 67 процентов на организованном рынке занимает Турция… Общее количество заявок на летние заезды в эту страну по сравнению с концом мая прошлого года у крупнейших туроператоров выросло в среднем на 40 процентов. По прогнозам аналитиков АТОР, летом Турцию могут посетить около трех миллионов туристов из России", – указали в ассоциации. По данным ассоциации, второе место среди зарубежных стран летом – у Абхазии, которую летом, по предварительным оценкам, могут посетить до одного миллиона туристов из России, в том числе около 60 процентов из этого количества – в рамках однодневных экскурсий из Сочи. "Условно третье место у Египта: по ожиданиям Управления по туризму страны, сюда могут приехать свыше 300 тысяч туристов из России за три летних месяца. У этой страны самая лучшая динамика прироста бронирований на лето: но объясняется это тем, что в прошлом году полетных программ практически не было", – добавили в АТОР.

https://ria.ru/20230523/sochi-1873674522.html

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