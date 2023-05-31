https://ria.ru/20230531/tribunal-1875430705.html
Два американских сенатора призвали создать трибунал для осуждения России
Два американских сенатора призвали создать трибунал для осуждения России - РИА Новости, 01.06.2023
Два американских сенатора призвали создать трибунал для осуждения России
Два американских сенатора представили проект резолюции с призывом к администрации США "возглавить усилия" для создания специального международного трибунала,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-05-31T23:23
2023-05-31T23:23
2023-06-01T00:00
в мире
сша
россия
тим кейн (сенатор)
международный уголовный суд
украина
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Два американских сенатора представили проект резолюции с призывом к администрации США "возглавить усилия" для создания специального международного трибунала, который бы привлек руководство РФ к ответственности за действия на Украине, при этом признавая невозможность сделать это в рамках Международного уголовного суда (МУС), которого в Вашингтоне опасаются из-за возможных обвинений американцев в военных преступлениях в ходе многочисленных войн США. Авторы, демократы из верхней палаты конгресса Бен Кардин и Тим Кейн, признают ограниченность полномочий Международного уголовного суда и предлагают сформировать трибунал решением Генассамблеи ООН. "Сенат... призывает США использовать свой голос в международных институтах для поддержки создания специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности лидеров Российской Федерации, которые санкционировали агрессию на Украине и руководили ею", - говорится в проекте документа. Сенаторы уточнили, что считают необходимым привлечь к ответу президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ. Министр обороны США, которые официально не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, Ллойд Остин в начале мая заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. Американские военные участвовали, в частности, в вооруженных конфликтах в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, однако среди фигурантов дел, расследуемых МУС, нет американских граждан.
https://ria.ru/20230531/nastuplenie-1875339654.html
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, сша, россия, тим кейн (сенатор), международный уголовный суд, украина
В мире, США, Россия, Тим Кейн (сенатор), Международный уголовный суд, Украина
Два американских сенатора призвали создать трибунал для осуждения России
Два сенатора США предложили резолюцию с призывом к созданию трибунала для лидеров России