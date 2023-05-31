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Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023
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11:24 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/tribuna-1875269805.html
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону
Один взрослый и четыре ребёнка, пострадавшие в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны, находятся в тяжелом состоянии, еще один ребёнок - в крайне тяжелом... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:24
2023-05-31T11:24
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один взрослый и четыре ребёнка, пострадавшие в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны, находятся в тяжелом состоянии, еще один ребёнок - в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Погибла женщина, пострадали более 35 человек. "В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 в тяжелом и 1 в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении. Также в тяжелом состоянии находится один взрослый, добавили в Минздраве и уточнили, что всего пострадали 37 человек, госпитализированы восемь взрослых (остальные семь - средней тяжести). Пациентам проведены хирургические операции, медицинская помощь оказывается в полном объеме, отметили в пресс-службе. Шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону

Один из пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону детей находится в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один взрослый и четыре ребёнка, пострадавшие в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны, находятся в тяжелом состоянии, еще один ребёнок - в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Погибла женщина, пострадали более 35 человек.
«
"В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 в тяжелом и 1 в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Также в тяжелом состоянии находится один взрослый, добавили в Минздраве и уточнили, что всего пострадали 37 человек, госпитализированы восемь взрослых (остальные семь - средней тяжести).
Пациентам проведены хирургические операции, медицинская помощь оказывается в полном объеме, отметили в пресс-службе.
Шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы.
Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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