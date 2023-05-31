https://ria.ru/20230531/tribuna-1875269805.html

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону

Один взрослый и четыре ребёнка, пострадавшие в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны, находятся в тяжелом состоянии, еще один ребёнок - в крайне тяжелом... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:24

2023-05-31T11:24

2023-05-31T11:24

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один взрослый и четыре ребёнка, пострадавшие в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны, находятся в тяжелом состоянии, еще один ребёнок - в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Погибла женщина, пострадали более 35 человек. "В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 в тяжелом и 1 в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении. Также в тяжелом состоянии находится один взрослый, добавили в Минздраве и уточнили, что всего пострадали 37 человек, госпитализированы восемь взрослых (остальные семь - средней тяжести). Пациентам проведены хирургические операции, медицинская помощь оказывается в полном объеме, отметили в пресс-службе. Шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)