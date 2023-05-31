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Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023
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09:28 31.05.2023 (обновлено: 10:25 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/tribuna-1875233454.html
Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023
Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек, один человек погиб, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:28
2023-05-31T10:25
ростов-на-дону
происшествия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек, один человек погиб, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев.Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Голубев сообщал, что погибла женщина, пострадали 26 человек, включая 15 детей. Сегодня утром источник рассказал РИА Новости, что число пострадавших возросло до 32, в том числе 21 ребенок."В Ростове и Батайске обратилось (к медикам – ред.) порядка 36 человек", - сказал губернатор.Голубев добавил, что ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, стабилен.
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ростов-на-дону, происшествия, василий голубев
Ростов-на-Дону, Происшествия, Василий Голубев
Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев: число пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСпасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
Спасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Спасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек, один человек погиб, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев.
Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Голубев сообщал, что погибла женщина, пострадали 26 человек, включая 15 детей. Сегодня утром источник рассказал РИА Новости, что число пострадавших возросло до 32, в том числе 21 ребенок.
«
"В Ростове и Батайске обратилось (к медикам – ред.) порядка 36 человек", - сказал губернатор.
Голубев добавил, что ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, стабилен.
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияВасилий Голубев
 
 
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