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Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023

Голубев уточнил число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек, один человек погиб, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:28

2023-05-31T09:28

2023-05-31T10:25

ростов-на-дону

происшествия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек, один человек погиб, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев.Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Голубев сообщал, что погибла женщина, пострадали 26 человек, включая 15 детей. Сегодня утром источник рассказал РИА Новости, что число пострадавших возросло до 32, в том числе 21 ребенок."В Ростове и Батайске обратилось (к медикам – ред.) порядка 36 человек", - сказал губернатор.Голубев добавил, что ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, стабилен.

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, происшествия, василий голубев