https://ria.ru/20230531/tramp-1875432110.html

Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ

Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023

Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ

Федеральные прокуроры располагают аудиозаписью, на которой уже бывший к тому времени президент США Дональд Трамп признается в хранении секретного документа... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T23:41

2023-05-31T23:41

2023-05-31T23:41

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Федеральные прокуроры располагают аудиозаписью, на которой уже бывший к тому времени президент США Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона, утверждает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом расследования. Американские власти изъяли в прошлом году из флоридского поместья Трампа множество материалов с грифами секретности и рассматривают возможность предъявления ему соответствующих обвинений. "Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где бывший президент Дональд Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран", - передает CNN. Трамп в свою защиту утверждает, что собственноручно рассекретил все документы, вывезенные из Белого дома. Секретные материалы, хранившиеся в не приспособленных для этого условиях, правоохранительные органы также нашли в личном офисе и частном жилье действующего президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20230521/klinton-1873187685.html

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в мире, сша, дональд трамп