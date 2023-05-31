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Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
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23:41 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/tramp-1875432110.html
Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ
Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ
Федеральные прокуроры располагают аудиозаписью, на которой уже бывший к тому времени президент США Дональд Трамп признается в хранении секретного документа... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:41
2023-05-31T23:41
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Федеральные прокуроры располагают аудиозаписью, на которой уже бывший к тому времени президент США Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона, утверждает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом расследования. Американские власти изъяли в прошлом году из флоридского поместья Трампа множество материалов с грифами секретности и рассматривают возможность предъявления ему соответствующих обвинений. "Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где бывший президент Дональд Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран", - передает CNN. Трамп в свою защиту утверждает, что собственноручно рассекретил все документы, вывезенные из Белого дома. Секретные материалы, хранившиеся в не приспособленных для этого условиях, правоохранительные органы также нашли в личном офисе и частном жилье действующего президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20230521/klinton-1873187685.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Прокуратура США нашла разоблачающую Трампа запись, пишут СМИ

CNN: прокуратура США нашла запись с признанием Трампа в хранении секретного документа

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Федеральные прокуроры располагают аудиозаписью, на которой уже бывший к тому времени президент США Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона, утверждает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом расследования.
Американские власти изъяли в прошлом году из флоридского поместья Трампа множество материалов с грифами секретности и рассматривают возможность предъявления ему соответствующих обвинений.
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21 мая, 03:11
"Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где бывший президент Дональд Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран", - передает CNN.
Трамп в свою защиту утверждает, что собственноручно рассекретил все документы, вывезенные из Белого дома.
Секретные материалы, хранившиеся в не приспособленных для этого условиях, правоохранительные органы также нашли в личном офисе и частном жилье действующего президента Джо Байдена.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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