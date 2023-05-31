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В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ - РИА Новости, 31.05.2023
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ
За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:41
2023-05-31T17:41
2023-05-31T17:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
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госдума рф
служба безопасности украины
ми-6
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). "Это не просто террористические акты и диверсии, то чем сейчас занимается СБУ, это уже новый уровень, когда в этих действиях участвуют поляки и американцы. Это означает, что Запад меняет свою стратегию по так называемой помощи Украине", - сказал он. По словам парламентария, "они осуществляют как контроль, так и являются разработчиками этих диверсионных атак, террористических атак". "Это уже не поставки вооружения, это прямое участие в диверсиях и терактах на территории РФ", - подчеркнул он. Во вторник Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.
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россия, украина, белгородская область, адальби шхагошев, госдума рф, служба безопасности украины, ми-6, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Служба безопасности Украины, Ми-6, В мире
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ
Депутат Шхагошев: за терактами Киева стоит МИ-6, Запад меняет стратегию по помощи Украине
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
"Это не просто террористические акты и диверсии, то чем сейчас занимается СБУ, это уже новый уровень, когда в этих действиях участвуют поляки и американцы. Это означает, что Запад меняет свою стратегию по так называемой помощи Украине", - сказал он.
По словам парламентария, "они осуществляют как контроль, так и являются разработчиками этих диверсионных атак, террористических атак". "Это уже не поставки вооружения, это прямое участие в диверсиях и терактах на территории РФ", - подчеркнул он.
Во вторник Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве
. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье
, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Дмитрий Песков
отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались