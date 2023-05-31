https://ria.ru/20230531/terakt-1875385446.html

В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ

В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ - РИА Новости, 31.05.2023

В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ

За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:41

2023-05-31T17:41

2023-05-31T17:53

специальная военная операция на украине

россия

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белгородская область

адальби шхагошев

госдума рф

служба безопасности украины

ми-6

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). "Это не просто террористические акты и диверсии, то чем сейчас занимается СБУ, это уже новый уровень, когда в этих действиях участвуют поляки и американцы. Это означает, что Запад меняет свою стратегию по так называемой помощи Украине", - сказал он. По словам парламентария, "они осуществляют как контроль, так и являются разработчиками этих диверсионных атак, террористических атак". "Это уже не поставки вооружения, это прямое участие в диверсиях и терактах на территории РФ", - подчеркнул он. Во вторник Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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