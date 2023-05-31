Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 31.05.2023 (обновлено: 17:53 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/terakt-1875385446.html
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ - РИА Новости, 31.05.2023
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ
За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:41
2023-05-31T17:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
адальби шхагошев
госдума рф
служба безопасности украины
ми-6
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874975421_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_cc4ea1ca228a4ccdae33e0b44cbb32b7.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). "Это не просто террористические акты и диверсии, то чем сейчас занимается СБУ, это уже новый уровень, когда в этих действиях участвуют поляки и американцы. Это означает, что Запад меняет свою стратегию по так называемой помощи Украине", - сказал он. По словам парламентария, "они осуществляют как контроль, так и являются разработчиками этих диверсионных атак, террористических атак". "Это уже не поставки вооружения, это прямое участие в диверсиях и терактах на территории РФ", - подчеркнул он. Во вторник Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874975421_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_696bf3d2e8c06bc08af015d5c3be670f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, белгородская область, адальби шхагошев, госдума рф, служба безопасности украины, ми-6, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Служба безопасности Украины, Ми-6, В мире
В Госдуме прокомментировали участие Запада в террористических актах СБУ

Депутат Шхагошев: за терактами Киева стоит МИ-6, Запад меняет стратегию по помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За террористическими актами, которые осуществляет СБУ, стоит британская спецслужба МИ-6, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
"Это не просто террористические акты и диверсии, то чем сейчас занимается СБУ, это уже новый уровень, когда в этих действиях участвуют поляки и американцы. Это означает, что Запад меняет свою стратегию по так называемой помощи Украине", - сказал он.
По словам парламентария, "они осуществляют как контроль, так и являются разработчиками этих диверсионных атак, террористических атак". "Это уже не поставки вооружения, это прямое участие в диверсиях и терактах на территории РФ", - подчеркнул он.
Во вторник Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
30 мая, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская областьАдальби ШхагошевГосдума РФСлужба безопасности УкраиныМи-6В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала