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Глава комитета ГД Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации
Глава комитета ГД Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации - РИА Новости, 31.05.2023
Глава комитета ГД Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации и рекомендовал назначить вместо него депутата ГД... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:53
2023-05-31T18:53
2023-05-31T20:13
специальная военная операция на украине
госдума рф
политика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации и рекомендовал назначить вместо него депутата ГД Бадму Башанкаева."Когда я уезжал в первый раз, я обещал своим ребятам,… что когда будет трудно, вы позовете меня, я обязательно приеду… В окопах сидят наши дети, они отдают за нас свои жизни. Я обязан быть рядом… Я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья,… чтобы я смог поехать на фронт. На должность… рекомендую своего заместителя Бадму Николаевича Башанкаева, который, уверен, справится лучше меня", - сказал Хубезов на заседании генсовета "Единой России".Председатель ЕР Дмитрий Медведев пожелал Хубезову успехов в "благородной миссии" и отметил, что нужно обсудить этот вопрос."Потому что решения необходимо принимать и партийные, и государственные", - пояснил он.
https://ria.ru/20230421/sokol-1866789987.html
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госдума рф, политика, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Глава комитета ГД Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов решил уйти с должности для участия в СВО