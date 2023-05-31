https://ria.ru/20230531/svo-1875402362.html

Глава комитета ГД Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации

Глава комитета ГД Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации - РИА Новости, 31.05.2023

Глава комитета ГД Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации и рекомендовал назначить вместо него депутата ГД... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:53

2023-05-31T18:53

2023-05-31T20:13

специальная военная операция на украине

госдума рф

политика

дмитрий медведев

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818872702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da746a6142b3216852121db546c75663.jpg

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации и рекомендовал назначить вместо него депутата ГД Бадму Башанкаева."Когда я уезжал в первый раз, я обещал своим ребятам,… что когда будет трудно, вы позовете меня, я обязательно приеду… В окопах сидят наши дети, они отдают за нас свои жизни. Я обязан быть рядом… Я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья,… чтобы я смог поехать на фронт. На должность… рекомендую своего заместителя Бадму Николаевича Башанкаева, который, уверен, справится лучше меня", - сказал Хубезов на заседании генсовета "Единой России".Председатель ЕР Дмитрий Медведев пожелал Хубезову успехов в "благородной миссии" и отметил, что нужно обсудить этот вопрос."Потому что решения необходимо принимать и партийные, и государственные", - пояснил он.

https://ria.ru/20230421/sokol-1866789987.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, политика, дмитрий медведев, единая россия