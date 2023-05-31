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Защита на высшем уровне. Студенты представили свои работы в финале ВИК - РИА Новости, 31.05.2023
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10:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/studenty-1875117665.html
Защита на высшем уровне. Студенты представили свои работы в финале ВИК
Защита на высшем уровне. Студенты представили свои работы в финале ВИК - РИА Новости, 31.05.2023
Защита на высшем уровне. Студенты представили свои работы в финале ВИК
Студенты и аспиранты российских вузов в среду защитили выпускные квалификационные работы в финале Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), организатором... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:00
2023-05-31T10:00
общество
россия
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
навигатор абитуриента
москва
сергей музыченко
владимир шевченко
алексей рахманов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Студенты и аспиранты российских вузов в среду защитили выпускные квалификационные работы в финале Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), организатором которого выступает Минобрнауки России, а оператором – НИЯУ МИФИ. Имена победителей и призеров будут объявлены 2 июня, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.В финал ВИК в результате двухэтапного отбора вошли студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также аспиранты 47 вузов из 26 регионов России, в том числе из Республики Крым, ДНР, а также Севастополя.&quot;Конкурс стал своеобразным экзаменом для вузов, ведущих подготовку инженеров. Не случайно 35% финалистов – представители вузов-участников проекта &quot;Передовые инженерные школы&quot;&quot;, – рассказал ректор Национального исследовательского ядерного университета &quot;МИФИ&quot;, заместитель председателя оргкомитета Владимир Шевченко.Финалисты защитили проекты перед государственными экзаменационными комиссиями, в которые вошли крупные специалисты и руководители соответствующих отраслей, ключевых профильных организаций, генеральные конструкторы, ведущие ученые.Среди председателей комиссий – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации "Роскомос" Юрий Борисов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.На конкурс 2022/23 года студенты российских вузов представили дипломные работы по 57 направлениям обучения, от ядерной энергетики и теплофизики до бизнес-информатики. Наиболее популярными направлениями среди работ, прошедших в финал, стали передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии (28 работ), новые материалы и способы конструирования (14 работ), освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики (7 работ).Всероссийский инженерный конкурс проводится уже девять лет. Его основная задача - выявить будущих лидеров инженерной мысли в России. С каждым годом ВИК набирает все большую популярность: если в 2021 году в нем приняли участие 1 тыс. человек, то в 2023 году – уже 7 тыс.Победители ВИК получат поддержку индустриальных партнеров конкурса, среди которых Госкорпорация "Росатом", Госкорпорация "Роскосмос" и АО "ОСК".Имена победителей и призеров будут объявлены 2 июня на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Инновационном образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в Москве.
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общество, россия, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, москва, сергей музыченко, владимир шевченко, алексей рахманов, вднх
Общество, Россия, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Навигатор абитуриента, Москва, Сергей Музыченко, Владимир Шевченко, Алексей Рахманов, ВДНХ

Защита на высшем уровне. Студенты представили свои работы в финале ВИК

© iStock.com / nd3000Работа над инженерным проектом
Работа над инженерным проектом - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / nd3000
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Студенты и аспиранты российских вузов в среду защитили выпускные квалификационные работы в финале Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), организатором которого выступает Минобрнауки России, а оператором – НИЯУ МИФИ. Имена победителей и призеров будут объявлены 2 июня, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.
В финал ВИК в результате двухэтапного отбора вошли студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также аспиранты 47 вузов из 26 регионов России, в том числе из Республики Крым, ДНР, а также Севастополя.
«

"Конкурс стал своеобразным экзаменом для вузов, ведущих подготовку инженеров. Не случайно 35% финалистов – представители вузов-участников проекта "Передовые инженерные школы"", – рассказал ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", заместитель председателя оргкомитета Владимир Шевченко.

Финалисты защитили проекты перед государственными экзаменационными комиссиями, в которые вошли крупные специалисты и руководители соответствующих отраслей, ключевых профильных организаций, генеральные конструкторы, ведущие ученые.
Среди председателей комиссий – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации "Роскомос" Юрий Борисов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
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На конкурс 2022/23 года студенты российских вузов представили дипломные работы по 57 направлениям обучения, от ядерной энергетики и теплофизики до бизнес-информатики. Наиболее популярными направлениями среди работ, прошедших в финал, стали передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии (28 работ), новые материалы и способы конструирования (14 работ), освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики (7 работ).
Всероссийский инженерный конкурс проводится уже девять лет. Его основная задача - выявить будущих лидеров инженерной мысли в России. С каждым годом ВИК набирает все большую популярность: если в 2021 году в нем приняли участие 1 тыс. человек, то в 2023 году – уже 7 тыс.
Победители ВИК получат поддержку индустриальных партнеров конкурса, среди которых Госкорпорация "Росатом", Госкорпорация "Роскосмос" и АО "ОСК".
Имена победителей и призеров будут объявлены 2 июня на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Инновационном образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в Москве.
 
ОбществоРоссияНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Навигатор абитуриентаМоскваСергей МузыченкоВладимир ШевченкоАлексей РахмановВДНХ
 
 
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