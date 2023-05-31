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МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС - РИА Новости, 31.05.2023
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20:02 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html
МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС
МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС - РИА Новости, 31.05.2023
МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС
РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий, заявил замглавы МИД РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:02
2023-05-31T20:02
россия
киев
александр грушко
запорожская аэс
безопасность
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Россия будет предпринимать все необходимые меры для усиления безопасности ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми обязательствами в рамках профильных международно-правовых инструментов, участником которых является РФ. "Мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и "коллективному Западу" их грубо и безответственно нарушать. Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Грушко подчеркнул, что на ЗАЭС находятся "только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий".
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россия, киев, александр грушко, запорожская аэс, безопасность
Россия, Киев, Александр Грушко, Запорожская АЭС, Безопасность
МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС

Замглавы МИД Грушко: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
По его словам, Россия будет предпринимать все необходимые меры для усиления безопасности ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми обязательствами в рамках профильных международно-правовых инструментов, участником которых является РФ.
"Мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и "коллективному Западу" их грубо и безответственно нарушать. Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Грушко подчеркнул, что на ЗАЭС находятся "только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий".
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