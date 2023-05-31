https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html

МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС

МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС - РИА Новости, 31.05.2023

МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС

РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий, заявил замглавы МИД РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T20:02

2023-05-31T20:02

2023-05-31T20:02

россия

киев

александр грушко

запорожская аэс

безопасность

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Россия будет предпринимать все необходимые меры для усиления безопасности ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми обязательствами в рамках профильных международно-правовых инструментов, участником которых является РФ. "Мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и "коллективному Западу" их грубо и безответственно нарушать. Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Грушко подчеркнул, что на ЗАЭС находятся "только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий".

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россия, киев, александр грушко, запорожская аэс, безопасность