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В США досрочно освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона

В США досрочно освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона - РИА Новости, 31.05.2023

В США досрочно освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона

Самая юная последовательница лидера культа "Семья" Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, участвовавшая в убийствах по его указанию в 1969 году, может быть... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:29

2023-05-31T13:29

2023-05-31T13:29

в мире

калифорния

лос-анджелес

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гэвин ньюсом

джерри браун

сша

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Самая юная последовательница лидера культа "Семья" Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, участвовавшая в убийствах по его указанию в 1969 году, может быть освобождена из тюрьмы досрочно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные апелляционного суда Калифорнии. "Во вторник (30 мая - ред.) апелляционный суд Калифорнии заявил, что Лесли Ван Хаутен... должна быть освобождена из тюрьмы досрочно. Постановление апелляционного суда отменяет предыдущее решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома", - сообщило агентство. В 2022 году агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заблокировал условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен. По мнению адвоката осужденной Рича Пфайффера, Ньюсом отклонил решение об условно-досрочном освобождении, потому что беспокоится за "свое политическое будущее". Ван Хаутен приговорили к смертной казни в 1971 году, когда ей было 22 года. После того, как Верховый суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной, приговор заменили пожизненным заключением. В январе 2019 года комиссия по УДО штата рекомендовала освободить 71-летнюю женщину. Последовательница Мэнсона получила право на условно-досрочное освобождение в 1977 году, но ее запросы множество раз отклонялись. В 2016 и 2017 годах комиссия рекомендовала Ван Хаутен к освобождению, однако решение было отменено тогдашним губернатором штата Джерри Брауном. В 1969 году члены коммуны Мэнсона, называвшейся "Семья", убили в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых. Сам Мэнсон был признан виновным в двух других убийствах. Мэнсон, также осужденный пожизненно, скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии.

https://ria.ru/20220913/otkaz-1816367034.html

https://rsport.ria.ru/20220817/ernandes-1809766226.html

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Екатерина Зайцева

в мире, калифорния, лос-анджелес, чарльз мэнсон, гэвин ньюсом, джерри браун, сша