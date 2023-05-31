https://ria.ru/20230531/ssha-1875305669.html
В США досрочно освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона
В США досрочно освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона - РИА Новости, 31.05.2023
В США досрочно освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона
Самая юная последовательница лидера культа "Семья" Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, участвовавшая в убийствах по его указанию в 1969 году, может быть... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:29
2023-05-31T13:29
2023-05-31T13:29
в мире
калифорния
лос-анджелес
чарльз мэнсон
гэвин ньюсом
джерри браун
сша
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Самая юная последовательница лидера культа "Семья" Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, участвовавшая в убийствах по его указанию в 1969 году, может быть освобождена из тюрьмы досрочно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные апелляционного суда Калифорнии. "Во вторник (30 мая - ред.) апелляционный суд Калифорнии заявил, что Лесли Ван Хаутен... должна быть освобождена из тюрьмы досрочно. Постановление апелляционного суда отменяет предыдущее решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома", - сообщило агентство. В 2022 году агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заблокировал условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен. По мнению адвоката осужденной Рича Пфайффера, Ньюсом отклонил решение об условно-досрочном освобождении, потому что беспокоится за "свое политическое будущее". Ван Хаутен приговорили к смертной казни в 1971 году, когда ей было 22 года. После того, как Верховый суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной, приговор заменили пожизненным заключением. В январе 2019 года комиссия по УДО штата рекомендовала освободить 71-летнюю женщину. Последовательница Мэнсона получила право на условно-досрочное освобождение в 1977 году, но ее запросы множество раз отклонялись. В 2016 и 2017 годах комиссия рекомендовала Ван Хаутен к освобождению, однако решение было отменено тогдашним губернатором штата Джерри Брауном. В 1969 году члены коммуны Мэнсона, называвшейся "Семья", убили в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых. Сам Мэнсон был признан виновным в двух других убийствах. Мэнсон, также осужденный пожизненно, скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии.
https://ria.ru/20220913/otkaz-1816367034.html
https://rsport.ria.ru/20220817/ernandes-1809766226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, лос-анджелес, чарльз мэнсон, гэвин ньюсом, джерри браун, сша
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Чарльз Мэнсон, Гэвин Ньюсом, Джерри Браун, США
В США досрочно освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона
AP: в США могут досрочно освободить самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Самая юная последовательница лидера культа "Семья" Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, участвовавшая в убийствах по его указанию в 1969 году, может быть освобождена из тюрьмы досрочно, передает агентство
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные апелляционного суда Калифорнии.
"Во вторник (30 мая - ред.) апелляционный суд Калифорнии заявил, что Лесли Ван Хаутен... должна быть освобождена из тюрьмы досрочно. Постановление апелляционного суда отменяет предыдущее решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома", - сообщило агентство.
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В 2022 году агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заблокировал условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен. По мнению адвоката осужденной Рича Пфайффера, Ньюсом отклонил решение об условно-досрочном освобождении, потому что беспокоится за "свое политическое будущее".
Ван Хаутен приговорили к смертной казни в 1971 году, когда ей было 22 года. После того, как Верховый суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной, приговор заменили пожизненным заключением. В январе 2019 года комиссия по УДО штата рекомендовала освободить 71-летнюю женщину.
Последовательница Мэнсона получила право на условно-досрочное освобождение в 1977 году, но ее запросы множество раз отклонялись. В 2016 и 2017 годах комиссия рекомендовала Ван Хаутен к освобождению, однако решение было отменено тогдашним губернатором штата Джерри Брауном.
В 1969 году члены коммуны Мэнсона, называвшейся "Семья", убили в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых. Сам Мэнсон был признан виновным в двух других убийствах. Мэнсон, также осужденный пожизненно, скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии.
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