https://ria.ru/20230531/srok-1875379755.html
Членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к реальным срокам
Членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к реальным срокам - РИА Новости, 31.05.2023
Членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к реальным срокам
Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 12 до 17 лет колонии строгого режима четырех членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:19
2023-05-31T17:19
2023-05-31T17:19
россия
происшествия
республика крым
хизб ут-тахрир аль-ислами
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 12 до 17 лет колонии строгого режима четырех членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам представитель суда. Суд установил, что в 2019 году Джеббар Бекиров организовал в Крыму деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, в которую вошли Завура Абдуллаев, Рустем Мурасов и Рустем Таиров. Бекиров руководил деятельностью ячейки, организовывал конспиративные собрания, на которых изучалась идеология организации, подбирал для этого материалы и вербовал новых участников. Абдуллаев, Мурасов и Таиров, по данным суда, участвовали в этих собраниях. Кроме того, подсудимые с января до июня 2019 года вербовали в ряды террористической организации другого человека и хранили у себя дома идеологические материалы. Уголовные дела были возбуждены по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ней, а также попытке насильственного захвата власти. "В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок: Бекирову - 17 лет, Абдуллаеву, Мурасову и Таирову - по 12 лет", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил. "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html
https://ria.ru/20230530/arest-1875004955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами
Россия, Происшествия, Республика Крым, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
Членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к реальным срокам
Членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" дали от 12 до 17 лет колонии строгого режима
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 12 до 17 лет колонии строгого режима четырех членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам представитель суда.
Суд установил, что в 2019 году Джеббар Бекиров организовал в Крыму деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, в которую вошли Завура Абдуллаев, Рустем Мурасов и Рустем Таиров. Бекиров руководил деятельностью ячейки, организовывал конспиративные собрания, на которых изучалась идеология организации, подбирал для этого материалы и вербовал новых участников. Абдуллаев, Мурасов и Таиров, по данным суда, участвовали в этих собраниях.
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Кроме того, подсудимые с января до июня 2019 года вербовали в ряды террористической организации другого человека и хранили у себя дома идеологические материалы.
Уголовные дела были возбуждены по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ней, а также попытке насильственного захвата власти.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок: Бекирову - 17 лет, Абдуллаеву, Мурасову и Таирову - по 12 лет", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья
и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация
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