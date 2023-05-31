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В Подмосковье дали срок главе отделения почты, рассылавшему наркотики - РИА Новости, 31.05.2023
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14:27 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/srok-1875322697.html
В Подмосковье дали срок главе отделения почты, рассылавшему наркотики
В Подмосковье дали срок главе отделения почты, рассылавшему наркотики - РИА Новости, 31.05.2023
В Подмосковье дали срок главе отделения почты, рассылавшему наркотики
Глава отделения Почты России в Подмосковье, создавший магазин наркотиков прямо на работе и рассылавший "зелье" по 50 регионам РФ , получил 17 лет колонии... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:27
2023-05-31T14:27
россия
москва
московская область (подмосковье)
почта россии
московский областной суд
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава отделения Почты России в Подмосковье, создавший магазин наркотиков прямо на работе и рассылавший "зелье" по 50 регионам РФ , получил 17 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области. По данным силовиков, Юров А.Н., являясь организатором магазина в даркнете и используя свой пост руководителя отделения "Почты России", осуществил более 400 почтовых отправлений с наркотиками МДМА и ЛСД в 50 российских регионов. Отмечается, что "вещества" Юров приобретал в странах Западной и Восточной Европы на вымышленные установочные данные. Впоследствии наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина в РФ, "используя специально изготовленный им камуфляж в виде гипсовых изделий". В ходе обысков в арендуемых жилищах Юрова были изъяты МДМА и ЛСД, а также компьютерная техника. "За совершение преступлений &lt;...&gt; Московским областным судом Юров А.Н. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.
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россия, москва, московская область (подмосковье), почта россии, московский областной суд, происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Почта России, Московский областной суд, Происшествия
В Подмосковье дали срок главе отделения почты, рассылавшему наркотики

В Подмосковье дали срок главе отделения почты, рассылавшему наркотики в 50 регионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава отделения Почты России в Подмосковье, создавший магазин наркотиков прямо на работе и рассылавший "зелье" по 50 регионам РФ , получил 17 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области.
По данным силовиков, Юров А.Н., являясь организатором магазина в даркнете и используя свой пост руководителя отделения "Почты России", осуществил более 400 почтовых отправлений с наркотиками МДМА и ЛСД в 50 российских регионов. Отмечается, что "вещества" Юров приобретал в странах Западной и Восточной Европы на вымышленные установочные данные. Впоследствии наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина в РФ, "используя специально изготовленный им камуфляж в виде гипсовых изделий".
В ходе обысков в арендуемых жилищах Юрова были изъяты МДМА и ЛСД, а также компьютерная техника.
"За совершение преступлений <...> Московским областным судом Юров А.Н. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.
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