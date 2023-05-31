Рейтинг@Mail.ru
Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 31.05.2023 (обновлено: 16:33 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/sputnik-1875363579.html
Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР
Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР - РИА Новости, 31.05.2023
Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР
Разведка Южной Кореи сообщила, что неудачный запуск спутника КНДР вызван чрезмерной сложностью траектории полета ракеты-носителя, сокращением времени на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:30
2023-05-31T16:33
южная корея
пхеньян
ким чен ын
гражданская сила
в мире
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875231083_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_490584a3f578e4e2b4cc7ebef286e223.jpg
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Разведка Южной Кореи сообщила, что неудачный запуск спутника КНДР вызван чрезмерной сложностью траектории полета ракеты-носителя, сокращением времени на подготовку к запуску и использованием нового, неопробованного должным образом космодрома, передает агентство Рёнхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи. Об этом со ссылкой на доклад разведки профильному парламентскому комитету по итогам его заседания заявили депутат Объединенной демократической партии, секретарь парламентского комитета по разведке Юн Гон Ён и депутат правящей партии "Гражданская сила", секретарь комитета Ю Сан Бом. По данным разведки, неудача пуска вызвана тем, что в прошлом траектория полета была прямой, но в этот раз КНДР установила траекторию с уклоном на запад, и затем сделала "непосильное изменение в траектории" отклонением курса на восток, в результате чего возникла техническая проблема. Кроме того, южнокорейская разведка полагает, что из-за спешки на фоне успешного запуска Южной Кореей своей ракеты-носителя "Нури" с восьмью спутниками в конце мая, КНДР поторопилась и сократила подготовку к запуску и даже провела его с незавершенного нового космодрома. По мнению разведки, запуск спутника в этот раз также был проведен с новой стартовой площадки в районе Тончханни, что также сказалось на эффективности пуска, и в случае повторного запуска ракеты Пхеньян, скорее всего поменяет место ее старта на использовавшийся в 2016 году космодром Сохэ, "надежность которого подтверждена". "В связи с успехом запуска "Нури" процесс подготовки (к запуску спутника КНДР - ред.), который обычно занимает 20 дней, был сокращен до нескольких дней, и строительство нового космодрома в Тончханни не было завершено", - сказал Ю Сан Бом. Разведка согласилась с мнением ряда экспертов, что на проверку и устранение недостатков двигателя ракеты-носителя уйдет более нескольких недель, но отметила, что если "дефект незначительный, нельзя исключать более ранний запуск". Сообщается также, что лидер страны Ким Чен Ын, скорее всего, наблюдал за запуском со смотровой площадки в 1,3 километра от стартовой площадки, там наблюдались автомобили, тент и другая инфраструктура. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. При этом южнокорейская космическая ракета "Нури" 25 мая успешно вывела на орбиту восемь спутников. Также в феврале стало известно, что в ноябре Южная Корея планирует запустить свой первый военный спутник для наблюдения в рамках проекта по развертыванию в общей сложности пяти спутников к середине десятилетия.
https://ria.ru/20230531/sputnik-1875346324.html
южная корея
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875231083_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ded503d082ea2759b4f6bd05e11bbf66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, пхеньян, ким чен ын, гражданская сила, в мире, космос - риа наука
Южная Корея, Пхеньян, Ким Чен Ын, Гражданская сила, В мире, Космос - РИА Наука
Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР

Yonhap: южнокорейская разведка объяснила неудачу запуска спутника КНДР сложной траекторией

© Фото : South Korea's Defense MinistryВоенные Южной Кореи нашли и достали из воды часть упавшей ракеты КНДР, которая должна была вывести на орбиту спутник
Военные Южной Кореи нашли и достали из воды часть упавшей ракеты КНДР, которая должна была вывести на орбиту спутник - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : South Korea's Defense Ministry
Военные Южной Кореи нашли и достали из воды часть упавшей ракеты КНДР, которая должна была вывести на орбиту спутник
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Разведка Южной Кореи сообщила, что неудачный запуск спутника КНДР вызван чрезмерной сложностью траектории полета ракеты-носителя, сокращением времени на подготовку к запуску и использованием нового, неопробованного должным образом космодрома, передает агентство Рёнхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи.
Об этом со ссылкой на доклад разведки профильному парламентскому комитету по итогам его заседания заявили депутат Объединенной демократической партии, секретарь парламентского комитета по разведке Юн Гон Ён и депутат правящей партии "Гражданская сила", секретарь комитета Ю Сан Бом. По данным разведки, неудача пуска вызвана тем, что в прошлом траектория полета была прямой, но в этот раз КНДР установила траекторию с уклоном на запад, и затем сделала "непосильное изменение в траектории" отклонением курса на восток, в результате чего возникла техническая проблема. Кроме того, южнокорейская разведка полагает, что из-за спешки на фоне успешного запуска Южной Кореей своей ракеты-носителя "Нури" с восьмью спутниками в конце мая, КНДР поторопилась и сократила подготовку к запуску и даже провела его с незавершенного нового космодрома. По мнению разведки, запуск спутника в этот раз также был проведен с новой стартовой площадки в районе Тончханни, что также сказалось на эффективности пуска, и в случае повторного запуска ракеты Пхеньян, скорее всего поменяет место ее старта на использовавшийся в 2016 году космодром Сохэ, "надежность которого подтверждена".
"В связи с успехом запуска "Нури" процесс подготовки (к запуску спутника КНДР - ред.), который обычно занимает 20 дней, был сокращен до нескольких дней, и строительство нового космодрома в Тончханни не было завершено", - сказал Ю Сан Бом. Разведка согласилась с мнением ряда экспертов, что на проверку и устранение недостатков двигателя ракеты-носителя уйдет более нескольких недель, но отметила, что если "дефект незначительный, нельзя исключать более ранний запуск".
Сообщается также, что лидер страны Ким Чен Ын, скорее всего, наблюдал за запуском со смотровой площадки в 1,3 километра от стартовой площадки, там наблюдались автомобили, тент и другая инфраструктура. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
При этом южнокорейская космическая ракета "Нури" 25 мая успешно вывела на орбиту восемь спутников. Также в феврале стало известно, что в ноябре Южная Корея планирует запустить свой первый военный спутник для наблюдения в рамках проекта по развертыванию в общей сложности пяти спутников к середине десятилетия.
Новостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Эксперт предостерег от недооценки возможностей военного спутника КНДР
Вчера, 15:44
 
Южная КореяПхеньянКим Чен ЫнГражданская силаВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала