https://ria.ru/20230531/sputnik-1875363579.html

Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР

Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР - РИА Новости, 31.05.2023

Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР

Разведка Южной Кореи сообщила, что неудачный запуск спутника КНДР вызван чрезмерной сложностью траектории полета ракеты-носителя, сокращением времени на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:30

2023-05-31T16:30

2023-05-31T16:33

южная корея

пхеньян

ким чен ын

гражданская сила

в мире

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875231083_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_490584a3f578e4e2b4cc7ebef286e223.jpg

СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Разведка Южной Кореи сообщила, что неудачный запуск спутника КНДР вызван чрезмерной сложностью траектории полета ракеты-носителя, сокращением времени на подготовку к запуску и использованием нового, неопробованного должным образом космодрома, передает агентство Рёнхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи. Об этом со ссылкой на доклад разведки профильному парламентскому комитету по итогам его заседания заявили депутат Объединенной демократической партии, секретарь парламентского комитета по разведке Юн Гон Ён и депутат правящей партии "Гражданская сила", секретарь комитета Ю Сан Бом. По данным разведки, неудача пуска вызвана тем, что в прошлом траектория полета была прямой, но в этот раз КНДР установила траекторию с уклоном на запад, и затем сделала "непосильное изменение в траектории" отклонением курса на восток, в результате чего возникла техническая проблема. Кроме того, южнокорейская разведка полагает, что из-за спешки на фоне успешного запуска Южной Кореей своей ракеты-носителя "Нури" с восьмью спутниками в конце мая, КНДР поторопилась и сократила подготовку к запуску и даже провела его с незавершенного нового космодрома. По мнению разведки, запуск спутника в этот раз также был проведен с новой стартовой площадки в районе Тончханни, что также сказалось на эффективности пуска, и в случае повторного запуска ракеты Пхеньян, скорее всего поменяет место ее старта на использовавшийся в 2016 году космодром Сохэ, "надежность которого подтверждена". "В связи с успехом запуска "Нури" процесс подготовки (к запуску спутника КНДР - ред.), который обычно занимает 20 дней, был сокращен до нескольких дней, и строительство нового космодрома в Тончханни не было завершено", - сказал Ю Сан Бом. Разведка согласилась с мнением ряда экспертов, что на проверку и устранение недостатков двигателя ракеты-носителя уйдет более нескольких недель, но отметила, что если "дефект незначительный, нельзя исключать более ранний запуск". Сообщается также, что лидер страны Ким Чен Ын, скорее всего, наблюдал за запуском со смотровой площадки в 1,3 километра от стартовой площадки, там наблюдались автомобили, тент и другая инфраструктура. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. При этом южнокорейская космическая ракета "Нури" 25 мая успешно вывела на орбиту восемь спутников. Также в феврале стало известно, что в ноябре Южная Корея планирует запустить свой первый военный спутник для наблюдения в рамках проекта по развертыванию в общей сложности пяти спутников к середине десятилетия.

https://ria.ru/20230531/sputnik-1875346324.html

южная корея

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, пхеньян, ким чен ын, гражданская сила, в мире, космос - риа наука