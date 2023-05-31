https://ria.ru/20230531/sputnik-1875346324.html
Эксперт предостерег от недооценки возможностей военного спутника КНДР
Эксперт предостерег от недооценки возможностей военного спутника КНДР - РИА Новости, 31.05.2023
Эксперт предостерег от недооценки возможностей военного спутника КНДР
Нельзя недооценивать возможности северокорейских спутниковых технологий, военный разведывательный спутник призван дать КНДР возможность получать точные... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:44
2023-05-31T15:44
2023-05-31T15:44
в мире
корейский полуостров
ким чен ын
сша
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Нельзя недооценивать возможности северокорейских спутниковых технологий, военный разведывательный спутник призван дать КНДР возможность получать точные координаты и маршруты перемещения целей в реальном времени, что будет способствовать придаче силам сдерживания Пхеньяна "наступательного характера", а лидер страны Ким Чен Ын серьезно намерен развивать космическую отрасль, заявил РИА Новости доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп. Ранее научный сотрудник Института политических исследований Асан Ян Ук заявил РИА Новости, что эффект от спутника КНДР в военном плане в случае его успешного запуска все равно был бы ограниченным, так как, судя по всему, устройство небольшое, с двумя камерами с низким разрешением изображений. По мнению Ким Дон Ёпа, пока сложно говорить о том, каковы реальные характеристики спутника, и "переоценивать северокорейские возможности, конечно, тоже не стоит", но и недооценивать их "еще более опасно", особенно, учитывая, что лидер страны Ким Чен Ын серьезно настроен на строительство космической промышленности, в том числе создание не только военных, но и других видов спутников с разными сферами применения - метеорологическими, дистанционного зондирования Земли, спутниками связи, образовательными, научными. "Ким Чен Ын чётко дал понять, что военный разведывательный спутник необходим Северной Корее для предоставления точных координат или маршрутов перемещения в реальном времени целей, на которые будут наводиться уже завершённые или разрабатываемые различные ракеты и другие средства доставки ядерных боеприпасов", - пояснил эксперт РИА Новости, отметив, что это укладывается в политику партии по приданию силам сдерживания КНДР "наступательного характера" на фоне развертывания на Корейском полуострове большого количества стратегических средств США. С этим также согласен профессор факультета международной политики Университета Инха Нам Чхан Хи, который заявил агентству Рёнхап, что спутник послужил бы для КНДР "глазом" в ходе ударных операций, так как с ним они могли бы атаковать движущиеся цели, в то время как сейчас могут наносить удары только по определенным заранее координатам.
https://ria.ru/20230531/sputnik-1875242734.html
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в мире, корейский полуостров, ким чен ын, сша, кндр (северная корея)
В мире, Корейский полуостров, Ким Чен Ын, США, КНДР (Северная Корея)
Эксперт предостерег от недооценки возможностей военного спутника КНДР
Эксперт Ким Дон Еп заявил, что недооценивать возможности военного спутника КНДР опасно
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Нельзя недооценивать возможности северокорейских спутниковых технологий, военный разведывательный спутник призван дать КНДР возможность получать точные координаты и маршруты перемещения целей в реальном времени, что будет способствовать придаче силам сдерживания Пхеньяна "наступательного характера", а лидер страны Ким Чен Ын серьезно намерен развивать космическую отрасль, заявил РИА Новости доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп.
Ранее научный сотрудник Института политических исследований Асан Ян Ук заявил РИА Новости, что эффект от спутника КНДР в военном плане в случае его успешного запуска все равно был бы ограниченным, так как, судя по всему, устройство небольшое, с двумя камерами с низким разрешением изображений.
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По мнению Ким Дон Ёпа, пока сложно говорить о том, каковы реальные характеристики спутника, и "переоценивать северокорейские возможности, конечно, тоже не стоит", но и недооценивать их "еще более опасно", особенно, учитывая, что лидер страны Ким Чен Ын серьезно настроен на строительство космической промышленности, в том числе создание не только военных, но и других видов спутников с разными сферами применения - метеорологическими, дистанционного зондирования Земли, спутниками связи, образовательными, научными.
«
"Ким Чен Ын чётко дал понять, что военный разведывательный спутник необходим Северной Корее для предоставления точных координат или маршрутов перемещения в реальном времени целей, на которые будут наводиться уже завершённые или разрабатываемые различные ракеты и другие средства доставки ядерных боеприпасов", - пояснил эксперт РИА Новости, отметив, что это укладывается в политику партии по приданию силам сдерживания КНДР "наступательного характера" на фоне развертывания на Корейском полуострове
большого количества стратегических средств США
.
С этим также согласен профессор факультета международной политики Университета Инха Нам Чхан Хи, который заявил агентству Рёнхап, что спутник послужил бы для КНДР "глазом" в ходе ударных операций, так как с ним они могли бы атаковать движущиеся цели, в то время как сейчас могут наносить удары только по определенным заранее координатам.
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