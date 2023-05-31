https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875425799.html
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2023
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО
Коллектив ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" решил направить 15% средств, вырученных от продажи билетов на два сольных концерта, на поддержку участников... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:17
2023-05-31T22:17
2023-05-31T22:17
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Коллектив ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" решил направить 15% средств, вырученных от продажи билетов на два сольных концерта, на поддержку участников специальной военной операции, сообщили в среду в пресс-службе главы республики. "Заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" 30 и 31 мая представил сольные концерты в рамках программы "Мир сквозь танец". Коллектив принял решение направить 15% от вырученных за билеты средств в поддержку бойцов, которые сегодня защищают безопасность России на передовой", – говорится в сообщении. Накануне в качестве почетных гостей на концерт ансамбля, который в этом году отмечает свое 85-летие, были приглашены матери участников спецоперации. Ранее "Лезгинка" с программой "Мир сквозь танец" дала несколько концертов в Донбассе.
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россия, донбасс
Надежные люди, Россия, Донбасс
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов на поддержку бойцов спецоперации
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Коллектив ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" решил направить 15% средств, вырученных от продажи билетов на два сольных концерта, на поддержку участников специальной военной операции, сообщили в среду в пресс-службе главы республики.
"Заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" 30 и 31 мая представил сольные концерты в рамках программы "Мир сквозь танец". Коллектив принял решение направить 15% от вырученных за билеты средств в поддержку бойцов, которые сегодня защищают безопасность России на передовой", – говорится в сообщении.
Накануне в качестве почетных гостей на концерт ансамбля, который в этом году отмечает свое 85-летие, были приглашены матери участников спецоперации.
Ранее "Лезгинка" с программой "Мир сквозь танец" дала несколько концертов в Донбассе.
Власти Башкирии отправили технику в зону спецоперации