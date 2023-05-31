Рейтинг@Mail.ru
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
22:17 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875425799.html
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2023
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО
Коллектив ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" решил направить 15% средств, вырученных от продажи билетов на два сольных концерта, на поддержку участников... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:17
2023-05-31T22:17
надежные люди
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a715314ff601655bb7c9b864e1c05257.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Коллектив ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" решил направить 15% средств, вырученных от продажи билетов на два сольных концерта, на поддержку участников специальной военной операции, сообщили в среду в пресс-службе главы республики. "Заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" 30 и 31 мая представил сольные концерты в рамках программы "Мир сквозь танец". Коллектив принял решение направить 15% от вырученных за билеты средств в поддержку бойцов, которые сегодня защищают безопасность России на передовой", – говорится в сообщении. Накануне в качестве почетных гостей на концерт ансамбля, который в этом году отмечает свое 85-летие, были приглашены матери участников спецоперации. Ранее "Лезгинка" с программой "Мир сквозь танец" дала несколько концертов в Донбассе.
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875398181.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0bd49e01781d61bf3d82858ea76e43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс
Надежные люди, Россия, Донбасс
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО

Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов на поддержку бойцов спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Коллектив ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" решил направить 15% средств, вырученных от продажи билетов на два сольных концерта, на поддержку участников специальной военной операции, сообщили в среду в пресс-службе главы республики.
"Заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" 30 и 31 мая представил сольные концерты в рамках программы "Мир сквозь танец". Коллектив принял решение направить 15% от вырученных за билеты средств в поддержку бойцов, которые сегодня защищают безопасность России на передовой", – говорится в сообщении.
Накануне в качестве почетных гостей на концерт ансамбля, который в этом году отмечает свое 85-летие, были приглашены матери участников спецоперации.
Ранее "Лезгинка" с программой "Мир сквозь танец" дала несколько концертов в Донбассе.
Власти Башкирии отправили в зону СВО 22 единиц техники - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Власти Башкирии отправили технику в зону спецоперации
Вчера, 18:27
 
Надежные людиРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала