https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875408277.html
Башкирская школа оснастила оборудованием учебные классы школы в ЛНР
Башкирская школа оснастила оборудованием учебные классы школы в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2023
Башкирская школа оснастила оборудованием учебные классы школы в ЛНР
Учителя, школьники и их родители Белорецкой школы в Башкирии собрали 300 тысяч рублей, чтобы оснастить оборудованием учебное заведение в луганском городе... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:45
2023-05-31T19:45
2023-05-31T19:45
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УФА, 31 мая - РИА Новости. Учителя, школьники и их родители Белорецкой школы в Башкирии собрали 300 тысяч рублей, чтобы оснастить оборудованием учебное заведение в луганском городе Красный Луч, сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своем Telegram-канале. Он рассказал в своем телеграм-канале, что Белорецкая школа №21 взяла шефство над школой №9 города Красный Луч в Луганской народной республике. "Родители, учителя и ученики совместно собрали 300 тысяч рублей, приобрели на них пять компьютеров, пять проекторов, пять экранов и принтер. К подаркам добавили башкирский мёд и другое. Купленное оборудование хватило для оснащения пяти учебных классов", - сообщил районный мэр. По его словам, среди посылок были браслеты, амулеты для школьников Красного Луча. "Директор школы - Владимир Лукич Кривоус сам лично отвез гуманитарную помощь. На месте пообщался с учителями, учениками, родителями, поприсутствовал на последнем звонке выпускников. Главе Администрации города Красный Луч - Соловьеву Сергею был передан памятный подарок – книга о городе Белорецк, где собраны наши достопримечательности, история, биография выдающихся жителей", - добавил Иванюта.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875153115.html
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красный луч, белорецкий район, луганская народная республика
Надежные люди, Красный Луч, Белорецкий район, Луганская Народная Республика
Башкирская школа оснастила оборудованием учебные классы школы в ЛНР
Башкирская школа оснастила оборудованием учебные классы школы в городе Красный Луч в ЛНР