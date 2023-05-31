https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875398181.html

Власти Башкирии отправили технику в зону спецоперации

Власти Башкирии отправили технику в зону спецоперации - РИА Новости, 31.05.2023

Власти Башкирии отправили технику в зону спецоперации

Двадцать две единицы спецтехники отправили из Башкирии бойцам в зону проведения спецоперации, сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов в своем... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:27

2023-05-31T18:27

2023-05-31T21:04

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ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УФА, 31 мая – РИА Новости. Двадцать две единицы спецтехники отправили из Башкирии бойцам в зону проведения спецоперации, сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов в своем Telegram-канале. Он написал, что по поручению главы республики Радия Хабирова отравили 26-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из Башкирии. Колонна состоит из 58 человек и 21 единицы техники, в том числе 10 грузовых автофургонов, 2 грузовых трала и 9 автомобилей сопровождения. В формировании груза для военнослужащих приняли участие 9 муниципальных районов и 2 городских округа. "В его состав входят 22 автомобиля, в том числе 9 автомобилей УАЗ, 9 автомобилей "Нива", "Иж-Ода", ГАЗ-"Егерь", 2 автомобиля ГАЗ-66, причём один из них с баней, а также трактор ЮМЗ. Плюс к этому 55 кубометров пиломатериалов, автомобильный прицеп, мопед, квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, радиостанции, прожекторы, генераторы, медикаменты, медицинское оборудование для реабилитации раненых в госпитале, посылки от родственников", - рассказал Сагитов.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, радий хабиров, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз)