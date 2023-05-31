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Бойцы группировки "Юг" находят западные гранаты на Донецком направлении
Бойцы группировки "Юг" находят западные гранаты на Донецком направлении - РИА Новости, 31.05.2023
Бойцы группировки "Юг" находят западные гранаты на Донецком направлении
Российские военные находят гранаты натовского образца на донецком направлении, рассказал РИА Новости снайпер группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Третий". РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:20
2023-05-31T06:20
2023-05-31T06:27
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луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Российские военные находят гранаты натовского образца на донецком направлении, рассказал РИА Новости снайпер группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Третий". В частности, обнаружены гранаты для установки растяжек. По словам бойца, они эффективны против пехоты. "Обнаружили непосредственно на позициях противника. Они бросают все что можно", - рассказал российский снайпер. Также он добавил, что среди находок попадаются шевроны иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. "Есть американские, британские шевроны", - сказал он. Ручные гранаты американского, немецкого и болгарского производства ранее находили на позициях врага на авдеевском направлении. Также ВСУ регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской Народных Республик снарядами натовского образца. Для обстрелов используются дальнобойные гаубицы М777 калибром 155 миллиметров, которые поставили США. В результате обстрелов гибнут мирные жители.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Происшествия
Бойцы группировки "Юг" находят западные гранаты на Донецком направлении
Снайпер группировки "Юг" рассказал о найденных западных гранатах на донецком направлении