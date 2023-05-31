https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222381.html
Боец группировки "Юг" заявил о продвижении российских войск
Боец группировки "Юг" заявил о продвижении российских войск - РИА Новости, 31.05.2023
Боец группировки "Юг" заявил о продвижении российских войск
ВС РФ на донецком направлении ведут постоянное продвижение вперед, ВСУ совершают много ошибок, заявил журналистам снайпер "Южной" группировки войск. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:06
2023-05-31T06:06
2023-05-31T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_0:114:2891:1740_1920x0_80_0_0_caf7eec4c6876bf4210727c2d53bfd70.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. ВС РФ на донецком направлении ведут постоянное продвижение вперед, ВСУ совершают много ошибок, заявил журналистам снайпер "Южной" группировки войск. "По моим ощущениям, как шли вперед, так и идем. Противник, кажется, что просто новый добавляется. Мы его устраняем-устраняем, выводим из строя. Противник не меняется (его тактика), очень много необученных солдат, очень много ошибок видно с их стороны, на которых мы и ловим их непосредственно, в целом движение идет, движение есть", - говорит боец. По словам бойца, его снайперскому подразделению за несколько месяцев на донецком направлении удалось уничтожить среди прочего две бронемашины противника с помощью современной винтовки АСВК с бронебойно-зажигательными патронами. Ранее Минобороны РФ сообщало, что "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222030.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_212:0:2681:1852_1920x0_80_0_0_ac3c6ecb11a98905f6c1a9b399521401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец группировки "Юг" заявил о продвижении российских войск
Снайпер группировки "Юг": российские войска в ДНР идут вперед, а ВСУ ошибаются
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. ВС РФ на донецком направлении ведут постоянное продвижение вперед, ВСУ совершают много ошибок, заявил журналистам снайпер "Южной" группировки войск.
"По моим ощущениям, как шли вперед, так и идем. Противник, кажется, что просто новый добавляется. Мы его устраняем-устраняем, выводим из строя. Противник не меняется (его тактика), очень много необученных солдат, очень много ошибок видно с их стороны, на которых мы и ловим их непосредственно, в целом движение идет, движение есть", - говорит боец.
По словам бойца, его снайперскому подразделению за несколько месяцев на донецком направлении удалось уничтожить среди прочего две бронемашины противника с помощью современной винтовки АСВК с бронебойно-зажигательными патронами.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
Боец группировки "Юг" рассказал о странностях в поведении боевиков ВСУ