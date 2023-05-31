https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222381.html

Боец группировки "Юг" заявил о продвижении российских войск

Боец группировки "Юг" заявил о продвижении российских войск - РИА Новости, 31.05.2023

Боец группировки "Юг" заявил о продвижении российских войск

ВС РФ на донецком направлении ведут постоянное продвижение вперед, ВСУ совершают много ошибок, заявил журналистам снайпер "Южной" группировки войск. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T06:06

2023-05-31T06:06

2023-05-31T07:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. ВС РФ на донецком направлении ведут постоянное продвижение вперед, ВСУ совершают много ошибок, заявил журналистам снайпер "Южной" группировки войск. "По моим ощущениям, как шли вперед, так и идем. Противник, кажется, что просто новый добавляется. Мы его устраняем-устраняем, выводим из строя. Противник не меняется (его тактика), очень много необученных солдат, очень много ошибок видно с их стороны, на которых мы и ловим их непосредственно, в целом движение идет, движение есть", - говорит боец. По словам бойца, его снайперскому подразделению за несколько месяцев на донецком направлении удалось уничтожить среди прочего две бронемашины противника с помощью современной винтовки АСВК с бронебойно-зажигательными патронами. Ранее Минобороны РФ сообщало, что "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222030.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины