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Боец группировки "Юг" рассказал о странностях в поведении боевиков ВСУ
Боец группировки "Юг" рассказал о странностях в поведении боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023
Боец группировки "Юг" рассказал о странностях в поведении боевиков ВСУ
У воюющих на стороне ВСУ боевиков порой отсутствует инстинкт самосохранения, сообщил РИА Новости снайпер группировки Вооруженных сил России "Юг". РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:02
2023-05-31T06:02
2023-05-31T10:02
специальная военная операция на украине
россия
игорь кириллов
александр федоров (следственный комитет)
войска рхбз
безопасность
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ДНР, 31 мая — РИА Новости. У воюющих на стороне ВСУ боевиков порой отсутствует инстинкт самосохранения, сообщил РИА Новости снайпер группировки Вооруженных сил России "Юг". "Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел. Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определенное", — отметил он. По словам снайпера, это — ненормально, "так быть не должно". О случаях наркомании среди мобилизованных в ВСУ ранее заявляли украинские пленные.При этом еще в конце января этого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщал, что Минобороны получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и запрещенных препаратов — метадона и амфетаминов.
https://ria.ru/20230531/aviatsiya-1875220426.html
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"Инстинкт самосохранения отсутствует" – снайпер российской группировки "Юг" о странностях поведения ВСУ
"Инстинкт самосохранения отсутствует" – снайпер российской группировки "Юг" о странностях поведения ВСУ
2023-05-31T06:02
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россия, игорь кириллов, александр федоров (следственный комитет), войска рхбз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Кириллов, Александр Федоров (Следственный Комитет), Войска РХБЗ, Безопасность
Боец группировки "Юг" рассказал о странностях в поведении боевиков ВСУ
Снайпер группировки "Юг" сообщил о странном и отчаянном поведении солдат ВСУ