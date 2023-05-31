https://ria.ru/20230531/sosedi-1875412998.html
Макрон призвал ЕС соседствовать с Россией на мирных условиях
Макрон призвал ЕС соседствовать с Россией на мирных условиях - РИА Новости, 31.05.2023
Макрон призвал ЕС соседствовать с Россией на мирных условиях
Страны Евросоюза должны выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях, потому что Россия всегда будет их соседом, заявил президент Франции... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:17
2023-05-31T20:17
2023-05-31T20:17
в мире
россия
франция
братислава
эммануэль макрон
евросоюз
владимир путин
международный уголовный суд
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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза должны выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях, потому что Россия всегда будет их соседом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Хотим мы или нет, наша география не изменится. Мы останемся, где мы есть, и Россия останется в прежних границах. Нам необходимо выстроить пространство устойчивого мира, которое позволит нам соседствовать с Россией на максимально мирных условиях. Нельзя жить, как будто между нами океан", - сказал Макрон, выступая на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, который транслировался на сайте мероприятия. Он отметил, что Россия вернется на международную арену, "когда наступит устойчивый мир на условиях Киева в соответствии с международным правом". Отвечая на вопрос о его отношении к "международному судебному процессу" против президента России Владимира Путина, Макрон отметил важность сохранения диалога для разрешения конфликта. "Если в ближайшие месяцы у нас появится окно возможностей для диалога с существующей властью в России и выбор будет стоять между переговорами или судебным процессом, я буду честен: мы должны вести переговоры с теми лидерами, которые есть, даже если завтра вам придется судить их в международном суде. Приоритет в том, чтобы закончить эту войну выстраиванием устойчивого мира", - сказал он. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. По его словам, "эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность... МУС – это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу".
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html
https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html
https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html
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в мире, россия, франция, братислава, эммануэль макрон, евросоюз, владимир путин, международный уголовный суд
В мире, Россия, Франция, Братислава, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Владимир Путин, Международный уголовный суд
Макрон призвал ЕС соседствовать с Россией на мирных условиях
Макрон: ЕС должен выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях