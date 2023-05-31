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Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Эритреи - РИА Новости, 31.05.2023
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17:04 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/soglasheniya-1875376228.html
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Эритреи
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Эритреи - РИА Новости, 31.05.2023
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Эритреи
Россия и Эритрея намерены подписать ряд межправительственных соглашений, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:04
2023-05-31T17:04
россия
эритрея
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия и Эритрея намерены подписать ряд межправительственных соглашений, сообщил президент РФ Владимир Путин. "На повестке дня у нас подписание ряда межправительственных соглашений. Надеюсь, что коллеги поработали и мы сможем это сделать", - сказал Путин на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Он отметил, что у России и Эритреи есть неплохие перспективы для сотрудничества по многим направлениям. "Мы сотрудничаем на площадке ООН. У нас неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере, уже десятки студентов Эритреи получили образование в РФ, и этот процесс продолжается", - добавил он.
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россия, эритрея, владимир путин, в мире
Россия, Эритрея, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Эритреи

Путин: Россия и Эритрея намерены подписать несколько межправительственных соглашений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия и Эритрея намерены подписать ряд межправительственных соглашений, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"На повестке дня у нас подписание ряда межправительственных соглашений. Надеюсь, что коллеги поработали и мы сможем это сделать", - сказал Путин на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки.
Он отметил, что у России и Эритреи есть неплохие перспективы для сотрудничества по многим направлениям.
"Мы сотрудничаем на площадке ООН. У нас неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере, уже десятки студентов Эритреи получили образование в РФ, и этот процесс продолжается", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров
27 января, 02:16
 
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