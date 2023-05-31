https://ria.ru/20230531/soglashenie-1875292328.html
В Белоруссии прокомментировали соглашение с Россией о ядерном оружии
В Белоруссии прокомментировали соглашение с Россией о ядерном оружии - РИА Новости, 31.05.2023
В Белоруссии прокомментировали соглашение с Россией о ядерном оружии
Минск рассчитывает, что договоренности с РФ о размещении в республике тактического ядерного оружия охладят воинственную риторику соседних западных стран и... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:05
2023-05-31T13:05
2023-05-31T13:05
россия
белоруссия
минск
виктор хренин
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Минск рассчитывает, что договоренности с РФ о размещении в республике тактического ядерного оружия охладят воинственную риторику соседних западных стран и Украины и не допустят более глобального военного противостояния, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин. "В том числе подписано недавно вместе с моим российским коллегой положение о порядке содержания ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, которая идет от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну", - сказал министр в парламенте, отвечая на вопросы депутатов об агрессивной политике в отношении Минска ряда соседних стран и о принимаемых мерах по обеспечению обороноспособности. Хренин подчеркнул, что на данном этапе принимаемых белорусскими вооруженными силами мер по обеспечению безопасности, в том числе совместных с РФ, достаточно.
https://ria.ru/20230531/dogovor-1875275846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, минск, виктор хренин
Россия, Белоруссия, Минск, Виктор Хренин
В Белоруссии прокомментировали соглашение с Россией о ядерном оружии
В Белоруссии назвали соглашение с Россией о ЯО мерой для охлаждения риторики Запада
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Минск рассчитывает, что договоренности с РФ о размещении в республике тактического ядерного оружия охладят воинственную риторику соседних западных стран и Украины и не допустят более глобального военного противостояния, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"В том числе подписано недавно вместе с моим российским коллегой положение о порядке содержания ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, которая идет от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну", - сказал министр в парламенте, отвечая на вопросы депутатов об агрессивной политике в отношении Минска ряда соседних стран и о принимаемых мерах по обеспечению обороноспособности.
Хренин подчеркнул, что на данном этапе принимаемых белорусскими вооруженными силами мер по обеспечению безопасности, в том числе совместных с РФ, достаточно.
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