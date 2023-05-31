https://ria.ru/20230531/soglashenie-1875292328.html

В Белоруссии прокомментировали соглашение с Россией о ядерном оружии

В Белоруссии прокомментировали соглашение с Россией о ядерном оружии - РИА Новости, 31.05.2023

В Белоруссии прокомментировали соглашение с Россией о ядерном оружии

Минск рассчитывает, что договоренности с РФ о размещении в республике тактического ядерного оружия охладят воинственную риторику соседних западных стран и... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:05

2023-05-31T13:05

2023-05-31T13:05

россия

белоруссия

минск

виктор хренин

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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Минск рассчитывает, что договоренности с РФ о размещении в республике тактического ядерного оружия охладят воинственную риторику соседних западных стран и Украины и не допустят более глобального военного противостояния, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин. "В том числе подписано недавно вместе с моим российским коллегой положение о порядке содержания ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, которая идет от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну", - сказал министр в парламенте, отвечая на вопросы депутатов об агрессивной политике в отношении Минска ряда соседних стран и о принимаемых мерах по обеспечению обороноспособности. Хренин подчеркнул, что на данном этапе принимаемых белорусскими вооруженными силами мер по обеспечению безопасности, в том числе совместных с РФ, достаточно.

https://ria.ru/20230531/dogovor-1875275846.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, минск, виктор хренин