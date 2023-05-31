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Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 31.05.2023
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии, активируя системы вооружения при сближении с российскими самолетами, сообщил замглавы Центра по... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:03
2023-05-31T22:03
2023-05-31T23:24
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воздушно-космические силы россии
исламское государство
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии, активируя системы вооружения при сближении с российскими самолетами, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов."Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции. По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии", — заявил контр-адмирал.Накануне российская Служба внешней разведки сообщила, что США готовят теракты в людных местах в Сирии. По данным ведомства, эта деятельность управляется с американской военной базы Эт-Танф. Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, ряды которых регулярно пополняются за счет террористов, освобождаемых американцами из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии.Как уточнили в СВР, боевики осуществляют вылазки в неспокойные южные провинции Сувейда и Дераа. Под угрозой также находится стратегически важная трасса между Пальмирой и городом Дейр-эз-Зор.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230530/siriya-1875181045.html
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в мире, сша, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, Исламское государство, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Замглавы ЦПВС Гуринов заявил, что пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии