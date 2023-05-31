Рейтинг@Mail.ru
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 31.05.2023 (обновлено: 23:24 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/siriya-1875424020.html
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 31.05.2023
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии, активируя системы вооружения при сближении с российскими самолетами, сообщил замглавы Центра по... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:03
2023-05-31T23:24
в мире
сша
сирия
россия
воздушно-космические силы россии
исламское государство
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии, активируя системы вооружения при сближении с российскими самолетами, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов."Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции. По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии", — заявил контр-адмирал.Накануне российская Служба внешней разведки сообщила, что США готовят теракты в людных местах в Сирии. По данным ведомства, эта деятельность управляется с американской военной базы Эт-Танф. Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, ряды которых регулярно пополняются за счет террористов, освобождаемых американцами из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии.Как уточнили в СВР, боевики осуществляют вылазки в неспокойные южные провинции Сувейда и Дераа. Под угрозой также находится стратегически важная трасса между Пальмирой и городом Дейр-эз-Зор.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230530/siriya-1875181045.html
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
сша
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, Исламское государство, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Замглавы ЦПВС Гуринов заявил, что пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе в Сирии
Американские военные на базе в Сирии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии, активируя системы вооружения при сближении с российскими самолетами, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов.
"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции. По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии", — заявил контр-адмирал.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
США создают "Армию свободной Сирии" для борьбы с Дамаском, заявил Небензя
30 мая, 19:57
Накануне российская Служба внешней разведки сообщила, что США готовят теракты в людных местах в Сирии. По данным ведомства, эта деятельность управляется с американской военной базы Эт-Танф. Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, ряды которых регулярно пополняются за счет террористов, освобождаемых американцами из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии.
Как уточнили в СВР, боевики осуществляют вылазки в неспокойные южные провинции Сувейда и Дераа. Под угрозой также находится стратегически важная трасса между Пальмирой и городом Дейр-эз-Зор.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
11 марта, 08:00
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреСШАСирияРоссияВоздушно-космические силы РоссииИсламское государствоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала