https://ria.ru/20230531/sibur-1875223527.html

"Сибур" интересуется Северной и частично Западной Африкой

"Сибур" интересуется Северной и частично Западной Африкой - РИА Новости, 31.05.2023

"Сибур" интересуется Северной и частично Западной Африкой

"Сибуру" интересна с точки зрения логистики Северная и частично Западная Африка, а вот Восточная - скорее нет, поскольку производители полимеров из Саудовской... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T06:36

2023-05-31T06:36

2023-05-31T06:36

экономика

западная африка

саудовская аравия

северная африка

евросоюз

сибур холдинг

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Сибуру" интересна с точки зрения логистики Северная и частично Западная Африка, а вот Восточная - скорее нет, поскольку производители полимеров из Саудовской Аравии находятся к ней ближе, и поэтому более конкурентны, заявил в интервью РИА Новости член правления - руководитель дирекции базовых полимеров холдинга Павел Ляхович. "Мы исходим из нескольких факторов: рыночных, конкурентных, регуляторных, логистических. Так, например, с точки зрения логистической эффективности нам интересны Северная Африка, возможно, кусок Западной Африки. А вот Восточная Африка скорее не наша, потому что производители из Саудовской Аравии находятся к ней ближе, и поэтому чуть более конкурентны, чем мы", - ответил Ляхович на вопрос, какие новые регионы рассматривает "Сибур" для своих продаж. Топ-менеджер напомнил, что экспорт компании структурно очень изменился в 2022 году. "Мы еще с начала лета, когда запретили ввоз полипропилена в ЕС, переориентировали его поставки, а к осени практически перестали его продавать Европе. И он поехал в Китай, Турцию, Вьетнам. Туда мы и раньше поставляли продукцию, здесь наша задача была просто расширить "ручейки", - рассказал он, также отметив, что с осени в Европу компания перестала продавать и полиэтилен. По словам собеседника агентства, диверсификация поставок была частью стратегии - "не складывать все яйца в одну (пусть и маржинальную) европейскую корзину" - поэтому компания осознанно развивала иные географии поставок еще до начала санкций. Это, отметил Ляхович, и дало эффект в прошлом году - получилось быстро перестроиться с запада на восток. Он добавил, что в 2022 году появились и новые рынки: страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Латинская Америка. "Сибур" ставит себе задачу на 2023 год расширить присутствие в этих регионах. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

https://ria.ru/20230206/sibur-1850036602.html

западная африка

саудовская аравия

северная африка

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экономика, западная африка, саудовская аравия, северная африка, евросоюз, сибур холдинг