https://ria.ru/20230531/shtraf-1875385724.html

В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в транспорте

В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в транспорте - РИА Новости, 31.05.2023

В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в транспорте

Московская городская дума приняла закон, подразумевающий увеличение штрафов за безбилетный проезд и проезд по чужой льготной карте в московском общественном... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:42

2023-05-31T17:42

2023-05-31T17:42

общество

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон, подразумевающий увеличение штрафов за безбилетный проезд и проезд по чужой льготной карте в московском общественном транспорте до 2 тысяч и 4 тысяч соответственно, решение было принято на пленарном заседании в среду. В пояснительной записке отмечается, что закон повышает штрафы для физических лиц за безбилетный проезд с 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а за проезд по чужой льготной персонифицированной проездной карте - с 2,5 тысяч до 4 тысяч. Также закон наделяет контролёров правом рассматривать дела о нарушении порядка провоза домашних животных, о нанесении надписей, изображений и рекламы на транспортные объекты в отношении граждан, о нарушении правил пользования метрополитеном и Московской монорельсовой транспортной системой в отношении граждан, а также об осуществлении торговли вне специально отведенных для этого мест на транспортных объектах. Кроме того, законом предлагается исключить статью про штрафы водителям за невыдачу проездных билетов пассажирам. Данная статья утратила свою силу еще в 2020 году, когда продажа проездных билетов в наземном транспорте была ограничена. Закон поддержали 27 депутатов, 11 проголосовали против, воздержались - трое.

https://ria.ru/20230511/shtraf-1870928265.html

https://ria.ru/20230531/avto-1875270813.html

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общество, москва, московская городская дума