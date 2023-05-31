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В Кремле заявили о безусловной поддержке Россией Сербии - РИА Новости, 31.05.2023
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12:49 31.05.2023 (обновлено: 13:01 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/serbiya-1875288522.html
В Кремле заявили о безусловной поддержке Россией Сербии
В Кремле заявили о безусловной поддержке Россией Сербии - РИА Новости, 31.05.2023
В Кремле заявили о безусловной поддержке Россией Сербии
Россия поддерживает сербов в ситуации с Косово, считает, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться и обеспечиваться, заявил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:49
2023-05-31T13:01
в мире
россия
сербия
косово
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия поддерживает сербов в ситуации с Косово, считает, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться и обеспечиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы следим за этим. Мы абсолютно, безусловно, поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов и, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация. Обеспокоены в этой связи", - сказал Песков журналистам.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам сербского президента Александра Вучича, пострадали 52 серба. По данным сербских властей, также пострадал 41 боец KFOR, большинство из них - это венгры и итальянцы.В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. В результате столкновений местных жителей с силовиками в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, россия, сербия, косово, дмитрий песков
В мире, Россия, Сербия, Косово, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о безусловной поддержке Россией Сербии

Песков: Россия считает, что все законные права сербов в Косово должны соблюдаться

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия поддерживает сербов в ситуации с Косово, считает, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться и обеспечиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы следим за этим. Мы абсолютно, безусловно, поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов и, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация. Обеспокоены в этой связи", - сказал Песков журналистам.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам сербского президента Александра Вучича, пострадали 52 серба. По данным сербских властей, также пострадал 41 боец KFOR, большинство из них - это венгры и итальянцы.
В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. В результате столкновений местных жителей с силовиками в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
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