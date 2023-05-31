https://ria.ru/20230531/sekta-1875323912.html

В Подмосковье будут судить сектантов, собиравших деньги для ВСУ

В Подмосковье будут судить сектантов, собиравших деньги для ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023

В Подмосковье будут судить сектантов, собиравших деньги для ВСУ

Уголовное дело в отношении двух организаторов сектантского движения "Новое поколение"* направлено в Раменский городской суд, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:34

2023-05-31T14:34

2023-05-31T14:34

россия

московская область (подмосковье)

генеральная прокуратура рф

русская православная церковь

красный крест

происшествия

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух организаторов сектантского движения "Новое поколение"* направлено в Раменский городской суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Улитина и Святослава Югова", - говорится в сообщении. По версии следствия, Улитин и Югов, зная, что деятельность четырех так называемых церквей "Нового поколения" была признана нежелательной в России как представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности, провели в Подмосковье конференцию. Они же с 30 ноября по 2 декабря 2021 года обратились к присутствующим, побуждая их как к дальнейшему участию, так и к расширению деятельности движения в России. Уголовное дело по обвинению обоих в организации деятельности международной НПО, признанной нежелательной в РФ, направлено для рассмотрения по существу в Раменский городской суд Московской области. Так называемое "харизматическое" пятидесятническое движение "Новое поколение"* было создано в 1989 году в Риге. С тех пор отделения "Нового поколения" появились практически во всех республиках бывшего СССР, а также в странах Европы, в США, Канаде и странах Южной Америки. В РПЦ движение, которое откололось от евангелистов-пятидесятников, характеризуют исключительно как секту. В августе 2021 года ГП РФ признала нежелательной деятельность четырех религиозных организаций, действующих под "брендом" "Новое поколение"*. Это латвийские международное христианское движение "Новое поколение"* и Евангельская христианская церковь "Новое поколение"*, а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое поколение"* и духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое поколение"* (оба – Украина). Как пояснили тогда в Генпрокуратуре, признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой в том числе запрет на создание на территории страны, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность. В июле 2022 года бывший член секты, задержанный силовиками, Николай Кум заявлял, что "Новое поколение" собирает среди своих сторонников деньги на поддержку украинских военных, а также переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи с помощью Красного Креста.*Деятельность организации признана нежелательной в России

https://ria.ru/20230529/gosizmena-1874879923.html

https://ria.ru/20221217/sekta-1839339960.html

https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, русская православная церковь, красный крест, происшествия