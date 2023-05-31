https://ria.ru/20230531/samolety-1875272599.html

Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов

Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов - РИА Новости, 31.05.2023

Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов

Долю отечественных самолетов в парке российских авиаперевозчиков планируется увеличить до 15% до конца 2023 года, вертолетов - до 88%, говорится в материалах... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:35

2023-05-31T11:35

2023-05-31T11:35

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Долю отечественных самолетов в парке российских авиаперевозчиков планируется увеличить до 15% до конца 2023 года, вертолетов - до 88%, говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства. "Удовлетворение потребностей за счет авиационной техники… российского производства с достижением 15% самолетов и 88% вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков", - отмечается в документе. При этом в Минпромторге уточнили, что речь идет о достижении этих показателей до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230323/ssj-1860153976.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия