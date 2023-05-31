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Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов - РИА Новости, 31.05.2023
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11:35 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/samolety-1875272599.html
Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов
Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов - РИА Новости, 31.05.2023
Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов
Долю отечественных самолетов в парке российских авиаперевозчиков планируется увеличить до 15% до конца 2023 года, вертолетов - до 88%, говорится в материалах... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:35
2023-05-31T11:35
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Долю отечественных самолетов в парке российских авиаперевозчиков планируется увеличить до 15% до конца 2023 года, вертолетов - до 88%, говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства. "Удовлетворение потребностей за счет авиационной техники… российского производства с достижением 15% самолетов и 88% вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков", - отмечается в документе. При этом в Минпромторге уточнили, что речь идет о достижении этих показателей до конца 2023 года.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний увеличат до 15 процентов

Минпромторг: отечественные самолеты должны занять 15 процентов авиапарка к концу 2023 года

© РИА Новости / Сергей МамонтовЦех сборки самолета МС-21-300
Цех сборки самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Цех сборки самолета МС-21-300 . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Долю отечественных самолетов в парке российских авиаперевозчиков планируется увеличить до 15% до конца 2023 года, вертолетов - до 88%, говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства.
"Удовлетворение потребностей за счет авиационной техники… российского производства с достижением 15% самолетов и 88% вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков", - отмечается в документе. При этом в Минпромторге уточнили, что речь идет о достижении этих показателей до конца 2023 года.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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