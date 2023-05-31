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Над Сибирью в самолет ударила молния - РИА Новости, 31.05.2023
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10:03 31.05.2023 (обновлено: 12:25 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/samolet-1875239565.html
Над Сибирью в самолет ударила молния
Над Сибирью в самолет ударила молния - РИА Новости, 31.05.2023
Над Сибирью в самолет ударила молния
Самолет, летевший из Красноярска в Новосибирск, благополучно совершил посадку после удара молнии, сообщило в Telegram-канале Восточное межрегиональное... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:03
2023-05-31T12:25
происшествия
новосибирск
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Самолет, летевший из Красноярска в Новосибирск, благополучно совершил посадку после удара молнии, сообщило в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По информации Telegram-канала Aviaincident, накануне в аэропорту Толмачево при послеполетном осмотре самолета на створке реверса двигателя обнаружили следы попадания молнии. В СК уточнили, что речь шла о рейсе Красноярск — Новосибирск. &quot;В Новосибирской области, по сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с воздушным судном Airbus A320, организовано проведение доследственной проверки &lt;…&gt; Посадка самолета произведена благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали&quot;, — заявили в ведомстве.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, новосибирск, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), туризм, новости - туризм
Происшествия, Новосибирск, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Новости - Туризм
Над Сибирью в самолет ударила молния

Летевший из Красноярска в Новосибирск самолет благополучно сел после удара молнии

© AP Photo / Gyorgy Varga/MTIВспышка молнии
Вспышка молнии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Gyorgy Varga/MTI
Вспышка молнии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Самолет, летевший из Красноярска в Новосибирск, благополучно совершил посадку после удара молнии, сообщило в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
По информации Telegram-канала Aviaincident, накануне в аэропорту Толмачево при послеполетном осмотре самолета на створке реверса двигателя обнаружили следы попадания молнии.
В СК уточнили, что речь шла о рейсе Красноярск — Новосибирск.
«

Новосибирской области, по сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с воздушным судном Airbus A320, организовано проведение доследственной проверки <…> Посадка самолета произведена благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали", — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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