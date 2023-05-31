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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС - РИА Новости, 31.05.2023

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС

Прорабатываются разные варианты участия президента РФ Владимира Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но в любом случае, РФ будет... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:52

2023-05-31T12:52

2023-05-31T12:53

экономика

шос

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прорабатываются разные варианты участия президента РФ Владимира Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но в любом случае, РФ будет представлена на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля текущего года."Прорабатываются разные варианты участия президента России в работе этого важного формата. В любом случае, Россия будет представлена на должном уровне", - сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Путин якобы будет участвовать в саммите ШОС в июле в формате видео-конференции.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, шос, россия, владимир путин, дмитрий песков