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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС - РИА Новости, 31.05.2023
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12:52 31.05.2023 (обновлено: 12:53 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/sammit-1875289415.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС - РИА Новости, 31.05.2023
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС
Прорабатываются разные варианты участия президента РФ Владимира Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но в любом случае, РФ будет... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:52
2023-05-31T12:53
экономика
шос
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прорабатываются разные варианты участия президента РФ Владимира Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но в любом случае, РФ будет представлена на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля текущего года."Прорабатываются разные варианты участия президента России в работе этого важного формата. В любом случае, Россия будет представлена на должном уровне", - сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Путин якобы будет участвовать в саммите ШОС в июле в формате видео-конференции.
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экономика, шос, россия, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, ШОС, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ШОС

Пресс-секретарь Песков: прорабатываются разные варианты участия Путина в саммите ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прорабатываются разные варианты участия президента РФ Владимира Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но в любом случае, РФ будет представлена на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля текущего года.
«
"Прорабатываются разные варианты участия президента России в работе этого важного формата. В любом случае, Россия будет представлена на должном уровне", - сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Путин якобы будет участвовать в саммите ШОС в июле в формате видео-конференции.
 
ЭкономикаШОСРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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