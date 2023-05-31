https://ria.ru/20230531/sammit-1875215025.html

Киев с союзниками планирует мировой саммит, но без России

Киев с союзниками планирует мировой саммит, но без России - РИА Новости, 31.05.2023

Киев с союзниками планирует мировой саммит, но без России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с союзниками планирует мировой саммит без России, чтобы заручиться поддержкой плана... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T01:57

2023-05-31T01:57

2023-05-31T01:57

в мире

киев

украина

россия

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с союзниками планирует мировой саммит без России, чтобы заручиться поддержкой плана Киева по прекращению конфликта. Во вторник замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что при реализации плана Киева власти Украины допускают возможность переговоров с участием представителя от России. Как отмечает газета Wall Street Journal, ссылаясь на слова Ермака, "Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, который бы исключал Россию". Издание пишет, что целью саммита может стать увеличение поддержки плана Киева по прекращению конфликта со стороны мировой общественности. "Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире", - цитирует газета Ермака, который добавил, что пока прямые переговоры с Россией невозможны. По словам Ермака, Украина готова вести диалог "со всеми странами" и слышать их мнения, включая представителей Китая и Бразилии. Как пишет Wall Street Journal, последние месяцы Киев предпринял согласованные усилия по взаимодействию с такими странами, как Китай, Бразилия и Индия. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875130303.html

https://ria.ru/20230530/peregovory-1875205176.html

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html

киев

украина

россия

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в мире, киев, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский