Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 31.05.2023 (обновлено: 09:18 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/rozysk-1875227048.html
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников - РИА Новости, 31.05.2023
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:07
2023-05-31T09:18
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/42/1531304275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77ad448330c03fd090258f9a0b8e8d48.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко, их данные появились в базе разыскиваемых.&quot;Основание для розыска: разыскивается по статье УК&quot;, — указано в карточках.Статья, по которой разыскивают украинских военачальников, не указывается.В начале мая председатель СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство заочно предъявило обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко, которые в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса.Российские силовики уже не в первый раз объявляют в розыск военачальников ВСУ. Накануне этот список пополнили главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. В апреле в розыск объявили командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапу. Кроме того, Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.
https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/42/1531304275_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0142a71a9c105f43aaab41d3f780e60a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников

МВД объявило в розыск трех украинских генералов Колесника, Локоту и Грищенко

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства внутренних дел России на Житной улице в Москве
Флаг на здании Министерства внутренних дел России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Министерства внутренних дел России на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко, их данные появились в базе разыскиваемых.
«

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточках.

Статья, по которой разыскивают украинских военачальников, не указывается.
В начале мая председатель СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство заочно предъявило обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко, которые в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса.
Российские силовики уже не в первый раз объявляют в розыск военачальников ВСУ. Накануне этот список пополнили главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. В апреле в розыск объявили командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапу. Кроме того, Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
МВД объявило Залужного в розыск
30 мая, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала