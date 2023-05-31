https://ria.ru/20230531/rozysk-1875227048.html
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников - РИА Новости, 31.05.2023
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:07
2023-05-31T08:07
2023-05-31T09:18
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко, их данные появились в базе разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточках.Статья, по которой разыскивают украинских военачальников, не указывается.В начале мая председатель СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство заочно предъявило обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко, которые в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса.Российские силовики уже не в первый раз объявляют в розыск военачальников ВСУ. Накануне этот список пополнили главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. В апреле в розыск объявили командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапу. Кроме того, Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.
https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД объявило в розыск трех украинских генералов Колесника, Локоту и Грищенко