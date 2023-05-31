https://ria.ru/20230531/rozysk-1875227048.html

МВД объявило в розыск трех украинских военачальников

МВД объявило в розыск трех украинских военачальников - РИА Новости, 31.05.2023

МВД объявило в розыск трех украинских военачальников

МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:07

2023-05-31T08:07

2023-05-31T09:18

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко, их данные появились в базе разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточках.Статья, по которой разыскивают украинских военачальников, не указывается.В начале мая председатель СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство заочно предъявило обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко, которые в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса.Российские силовики уже не в первый раз объявляют в розыск военачальников ВСУ. Накануне этот список пополнили главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. В апреле в розыск объявили командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапу. Кроме того, Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.

https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)