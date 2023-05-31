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Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
14:48 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/reysy-1875328548.html
Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу
Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу - РИА Новости, 31.05.2023
Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу
Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила географию полетов из Москвы через Тбилиси: в частности, таким маршрутом можно улететь далее в Германию,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:48
2023-05-31T14:48
туризм
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила географию полетов из Москвы через Тбилиси: в частности, таким маршрутом можно улететь далее в Германию, Грецию, Саудовскую Аравию, сообщается на сайте перевозчика. Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы. В конце мая стало известно, что авиакомпания запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы. На сайте продаж появились билеты из Москвы в Париж и Вену с промежуточной посадкой в Тбилиси. Теперь на сайте перевозчика указано, что транзитные рейсы из российской столицы транзитом через грузинскую будут осуществляться в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам). При этом продажа билетов на многие направления еще не началась.
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москва, тбилиси, georgian airways, туризм, новости - туризм, россия, европа, грузия
Туризм, Москва, Тбилиси, Georgian Airways, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Европа, Грузия
Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу

Авиакомпания Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси в Европу

© Фото : Georgian AirwaysСамолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Georgian Airways
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила географию полетов из Москвы через Тбилиси: в частности, таким маршрутом можно улететь далее в Германию, Грецию, Саудовскую Аравию, сообщается на сайте перевозчика.
Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы. В конце мая стало известно, что авиакомпания запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы. На сайте продаж появились билеты из Москвы в Париж и Вену с промежуточной посадкой в Тбилиси.
Теперь на сайте перевозчика указано, что транзитные рейсы из российской столицы транзитом через грузинскую будут осуществляться в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам). При этом продажа билетов на многие направления еще не началась.
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