https://ria.ru/20230531/reglament-1875432270.html
В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей
В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей - РИА Новости, 31.05.2023
В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей
Правительство РФ продлило действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей в стране до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований: к... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:53
2023-05-31T23:53
2023-05-31T23:53
экономика
россия
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей в стране до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований: к экологическому классу двигателя - с июня, обязательному оснащению системой ABS - с декабря, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств" и продлении действия постановления № 855 "Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" от 12.05.2022 с учётом новых требований до 1 февраля 2024 года", - прокомментировали в Минпромторге РФ. В министерстве подчеркнули, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими автопроизводителями с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых машин соответствующими системами. "Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - пояснили в пресс-службе. При этом для брендов, не прекращавших официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту, уточнили в Минпромторге.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей
В России упрощенный техрегламент для автомобилей продлили до февраля
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей в стране до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований: к экологическому классу двигателя - с июня, обязательному оснащению системой ABS - с декабря, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств" и продлении действия постановления № 855 "Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" от 12.05.2022 с учётом новых требований до 1 февраля 2024 года", - прокомментировали в Минпромторге
РФ.
В министерстве подчеркнули, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими автопроизводителями с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых машин соответствующими системами.
"Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - пояснили в пресс-службе.
При этом для брендов, не прекращавших официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту, уточнили в Минпромторге.
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