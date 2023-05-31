https://ria.ru/20230531/reglament-1875432270.html

В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей

В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей - РИА Новости, 31.05.2023

В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей

Правительство РФ продлило действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей в стране до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований: к... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T23:53

2023-05-31T23:53

2023-05-31T23:53

экономика

россия

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей в стране до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований: к экологическому классу двигателя - с июня, обязательному оснащению системой ABS - с декабря, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств" и продлении действия постановления № 855 "Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" от 12.05.2022 с учётом новых требований до 1 февраля 2024 года", - прокомментировали в Минпромторге РФ. В министерстве подчеркнули, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими автопроизводителями с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых машин соответствующими системами. "Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - пояснили в пресс-службе. При этом для брендов, не прекращавших официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту, уточнили в Минпромторге.

https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875405250.html

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экономика, россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)