https://ria.ru/20230531/rebenok-1875424800.html
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери - РИА Новости, 31.05.2023
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери
Трехлетняя девочка, которая, по предварительным данным, находилась дома одна, выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Твери, ребенка доставили в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:08
2023-05-31T22:08
2023-05-31T22:09
происшествия
тверь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая, по предварительным данным, находилась дома одна, выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Твери, ребенка доставили в медицинское учреждение, проводится проверка, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 31 мая, в вечернее время, из окна четвертого этажа жилого дома по улице Склизкова в городе Твери выпал трехлетний ребенок. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, малолетний ребенок находился дома один", - говорится в сообщении прокуратуры Тверской области. Отмечается, что по результатам проверки ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Также о проверке сообщило региональное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20230531/postradavshie-1875393246.html
тверь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери
В Твери трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, пока была дома одна