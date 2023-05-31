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Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери - РИА Новости, 31.05.2023
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22:08 31.05.2023 (обновлено: 22:09 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/rebenok-1875424800.html
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери - РИА Новости, 31.05.2023
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери
Трехлетняя девочка, которая, по предварительным данным, находилась дома одна, выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Твери, ребенка доставили в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:08
2023-05-31T22:09
происшествия
тверь
россия
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РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая, по предварительным данным, находилась дома одна, выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Твери, ребенка доставили в медицинское учреждение, проводится проверка, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 31 мая, в вечернее время, из окна четвертого этажа жилого дома по улице Склизкова в городе Твери выпал трехлетний ребенок. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, малолетний ребенок находился дома один", - говорится в сообщении прокуратуры Тверской области. Отмечается, что по результатам проверки ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Также о проверке сообщило региональное следственное управление СК РФ.
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происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Твери

В Твери трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, пока была дома одна

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая, по предварительным данным, находилась дома одна, выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Твери, ребенка доставили в медицинское учреждение, проводится проверка, сообщила прокуратура региона.
"Сегодня, 31 мая, в вечернее время, из окна четвертого этажа жилого дома по улице Склизкова в городе Твери выпал трехлетний ребенок. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, малолетний ребенок находился дома один", - говорится в сообщении прокуратуры Тверской области.
Отмечается, что по результатам проверки ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
Также о проверке сообщило региональное следственное управление СК РФ.
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ПроисшествияТверьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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