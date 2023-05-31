https://ria.ru/20230531/rakhtomo-1875253709.html

Внук основателя Индонезии Сукарно: наша страна помнит помощь России и СССР

Внук основателя Индонезии Сукарно: наша страна помнит помощь России и СССР - РИА Новости, 31.05.2023

Внук основателя Индонезии Сукарно: наша страна помнит помощь России и СССР

В 1956 году первый президент Индонезии Сукарно нанес визит в СССР, благодаря помощи которого страна в Юго-Восточной Азии обрела свою независимость. Сукарно –... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:00

2023-05-31T12:00

2023-05-31T12:00

интервью

россия

индонезия

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В 1956 году первый президент Индонезии Сукарно нанес визит в СССР, благодаря помощи которого страна в Юго-Восточной Азии обрела свою независимость. Сукарно – фигура легендарная в Индонезии – приезжал в Советский Союз четыре раза, в один из которых, в 1961 году, даже отпраздновал свой день рождения в Москве. Уже в наши дни в московском парке Музеон планируется поставить памятник первому индонезийскому лидеру. Хендра Рахтомо, внук Сукарно и глава Университета Бунг Карно, в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной выразил свою благодарность за инициативу и заявил, что верит в светлое будущее отношений двух стран. Рахтомо подчеркнул, что в Индонезии жива память о помощи России и СССР, а в АСЕАН – вера в Россию как основоположника нового мирового порядка.– Расскажите, пожалуйста, как развивались отношения между Советским Союзом и Индонезией в эпоху Сукарно?– Близость Индонезии и Советского Союза была отмечена усилением сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и оборонной сферах. Совместно нами были построены больница Дружбы (Rumah Sakit Persahabatan), отель "Индонезия", стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте, а также несколько дорог, мостов, сталелитейных заводов, аэропортов и других объектов.История дипломатических отношений между Индонезией и Советским Союзом продолжилась в период 1956-1962 годов, ознаменовавшийся визитами глав двух государств. В этот период гармоничных отношений между Индонезией и СССР мой дед, президент Сукарно, посетил Москву четыре раза, а именно в 1956, 1959, 1961 и 1964 годах. Двадцать восьмого декабря 1960 года Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, и в начале 1962 года началась ее непрерывная поставка Индонезию. За короткое время вооруженные силы Индонезии окрепли, были оснащены рядом подводных лодок, истребителей и другой военной техники благодаря помощи советских друзей. Таким образом, и мой дедушка, и Индонезия, были исторически близки с Россией.– Многие из потомков Сукарно также были активны в мире политики: ваша тетя экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри, ваша двоюродная сестра спикер парламента Пуан Махарани, а также вы сами, как кандидат в парламентарии. Скажите, как члены вашей семьи относятся к России?– Наша семья всегда особенно дорожила воспоминаниями о том, что наш дедушка имел очень близкие и персональные отношения с лидерами России будучи лидером Индонезии. Россия стала страной-сверхдержавой, изменившей мировой геополитический ландшафт. Если после холодной войны глобальную геополитику контролировали США и их союзники, то теперь ее уравновешивает Россия. Нынешнее российско-китайское сотрудничество изменило баланс геополитических сил, переведя его под контроль России. Россия стала силой новой надежды для других стран, стремящихся к справедливости и равенству в международных отношениях. Россия также может стать лидером стран, входящих в БРИКС, в экономической, политической и социальной областях.– Как вы думаете, есть ли у партнерства БРИКС-Индонезия перспективы в будущем, вплоть до присоединения Индонезии?– Поживем – увидим. Более того, мне кажется, многообещающие перспективы есть у партнерства с Евразийским экономический союзом, которому сейчас посвящен форум в Москве.– Как вы относитесь к инициативе поставить памятник вашему деду в парке Музеон?– Это огромная честь, я чувствую огромную гордость и очень тронут. Моя тетя, экс-президент Индонезии, лично попросила меня приехать в Россию, чтобы последить за развитием проекта и за дизайном. Мы попросили, чтобы именно российский мастер изготовил статую, потому что она должна быть способна простоять все четыре времени года в Москве, надеюсь, ее изготовят из бронзы или какого-то другого прочного металла.– Видели ли вы уже проекты дизайна?– Да, моя тетя уже переслала в Россию дизайны по примеру памятника Сукарно, который стоит у нас в Джакарте. Надеюсь, памятник в России будет похож на наш. Статуя в Москве – дань уважения тесным отношениям между Сукарно и Россией, и я надеюсь, что она послужит памятником нашей нынешней и будущей дружбе, как того желал бы мой дед.– Приедете ли вы сюда снова, чтобы посмотреть на открытие памятника?– Да, я точно приеду. Это мой первый раз в Москве, уже завтра я отбываю в Санкт-Петербург, но мне очень понравилась столица России.– Сукарно стоял в авангарде движения неприсоединения. Жив ли "дух" Сукарно сейчас, когда блок АСЕАН все чаще попадает под радар сторонников военных союзов, таких как QUAD?– Дух Сукарно как лидера движения неприсоединения все еще жив. Дух Сукарно – это реализация Конституции Республики Индонезия, а именно участие в создании справедливого и цивилизованного мира. Это отказ от колонизации, отказ от эксплуатации, отказ от угнетения. По этой причине Сукарно создал движение неприсоединения, в сердце которого было проведение свободной и активной политики. Индонезия остается свободной в выборе друзей и активно способствует миру во всем мире. На региональном уровне этот дух является основным оружием борьбы стран АСЕАН. АСЕАН не нужен военный союз, потому что существование военного союза может создать новую напряженность в регионе. АСЕАН должна оставаться сосредоточенной на сотрудничестве в политической, экономической, социальной и культурной областях.– Много лет назад ваши предки побывали в России – это четыре визита Сукарно, а также визит Мегавати, в этот раз и вы приехали сюда. Означает ли это, что отношения между Индонезией и Россией останутся дружественными? Каково их будущее?– Индонезия и Россия должны быть друзьями навсегда. Сотрудничество между странами и их народами всегда должно улучшаться, особенно в области образования и технологий. В сфере образования лично я, как председатель Образовательного фонда Сукарно, который управляет Университетом Бунг Карно, надеюсь на стратегическое сотрудничество с университетами России. Особенно мы заинтересованы в юридических науках. Индонезия и Россия – страны, которые всегда последовательно стремятся к реализации прогресса цивилизации и человечества. Как говорил президент Сукарно, "для борющейся нации нет конца пути!"

https://ria.ru/20230525/neft-1874049492.html

https://ria.ru/20230530/indoneziya-1875017069.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, индонезия