https://ria.ru/20230531/raketa-1875220255.html
Южнокорейские военные достают из воды часть ракеты-носителя КНДР
Южнокорейские военные достают из воды часть ракеты-носителя КНДР - РИА Новости, 31.05.2023
Южнокорейские военные достают из воды часть ракеты-носителя КНДР
Южнокорейские военные ведут работы по подъему из вод Желтого моря обнаруженной части, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:48
2023-05-31T04:48
2023-05-31T05:38
в мире
южная корея
желтое море
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южнокорейские военные ведут работы по подъему из вод Желтого моря обнаруженной части, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник, но упала в море в результате неисправности двигателя второй ступени, сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. "Южнокорейские военные сегодня 31 мая примерно в 8.05 (02.05 мск - ред.) распознали в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхандо, предположительно, часть как утверждает Северная Корея, "ракеты-носителя", и ведут ее подъем", - говорится в сообщении военных. Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маннигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами инцидента ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Военными анализируется возможность взрыва в полете или падения. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.
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в мире, южная корея, желтое море
В мире, Южная Корея, Желтое море
Южнокорейские военные достают из воды часть ракеты-носителя КНДР
Военные Южной Кореи нашли и достают из воды часть ракеты-носителя КНДР
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южнокорейские военные ведут работы по подъему из вод Желтого моря обнаруженной части, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник, но упала в море в результате неисправности двигателя второй ступени, сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
«
"Южнокорейские военные сегодня 31 мая примерно в 8.05 (02.05 мск - ред.) распознали в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхандо, предположительно, часть как утверждает Северная Корея, "ракеты-носителя", и ведут ее подъем", - говорится в сообщении военных.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маннигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами инцидента ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Военными анализируется возможность взрыва в полете или падения.
Южнокорейские военные подтвердили, что ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.
КНДР признала запуск разведывательного спутника неудачным