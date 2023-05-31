https://ria.ru/20230531/raketa-1875219386.html
США осудили неудачный пуск военного спутника КНДР
США осудили неудачный пуск военного спутника КНДР - РИА Новости, 31.05.2023
США осудили неудачный пуск военного спутника КНДР
США осуждают неудачный запуск военного разведывательного спутника КНДР и призывают мировое сообщество также осудить его, а Пхеньян – прекратить провокации и... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:05
2023-05-31T04:05
2023-05-31T04:05
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США осуждают неудачный запуск военного разведывательного спутника КНДР и призывают мировое сообщество также осудить его, а Пхеньян – прекратить провокации и сесть за стол переговоров, заявил во вторник пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. "США решительно осуждают КНДР за ее запуск с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, усиливает напряженность и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами", - заявил журналистам Ходж. По его словам, президент Джо Байден и члены его команды по нацбезопасности оценивают это событие в координации с союзниками и партнерами США. В этой связи, добавил чиновник, Вашингтон призывает все страны осудить неудавшийся пуск Пхеньяна, а КНДР – приступить к "серьезным переговорам". "Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и встать на путь взаимодействия. США примут все необходимые меры для обеспечения безопасности своей территории и защиты наших союзников в лице Японии и Южной Кореи", - подчеркнул представитель Белого дома. Как сообщило ранее агентство ЦТАК, 31 мая, в 6.27 (0.27 мск), был произведен запуск военного разведывательного спутника спутника "Маннигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема.
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в мире, сша, пхеньян, джо байден, оон
В мире, США, Пхеньян, Джо Байден, ООН
США осудили неудачный пуск военного спутника КНДР
Белый дом: США осуждают неудачный пуск военного спутника КНДР и настаивают на диалоге