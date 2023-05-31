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Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2023
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13:17 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/pvo-1875298403.html
Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков
Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2023
Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков
Работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:17
2023-05-31T13:17
россия
москва
украина
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что система ПВО при атаке беспилотников сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, и в целом понятно, что нужно для ее уплотнения. "Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности. И будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО. Вот что имел в виду президент", - сказал Песков в ответ на просьбу пояснить, что имел в виду Путин.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875099194.html
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Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков

Песков: работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что система ПВО при атаке беспилотников сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, и в целом понятно, что нужно для ее уплотнения.
"Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности. И будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО. Вот что имел в виду президент", - сказал Песков в ответ на просьбу пояснить, что имел в виду Путин.
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