https://ria.ru/20230531/pvo-1875298403.html

Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков

Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2023

Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков

Работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:17

2023-05-31T13:17

2023-05-31T13:17

россия

москва

украина

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что система ПВО при атаке беспилотников сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, и в целом понятно, что нужно для ее уплотнения. "Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности. И будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО. Вот что имел в виду президент", - сказал Песков в ответ на просьбу пояснить, что имел в виду Путин.

https://ria.ru/20230530/ataka-1875099194.html

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москва

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, безопасность