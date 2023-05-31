https://ria.ru/20230531/putin-1875381918.html

В США назвали решение Путина, которое поставило Зеленского в тупик

В США назвали решение Путина, которое поставило Зеленского в тупик - РИА Новости, 31.05.2023

В США назвали решение Путина, которое поставило Зеленского в тупик

Решение президента России начать спецоперацию и денацифицировать Украину поставило Владимира Зеленского в тупик, заявил офицер разведки морской пехоты США в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:26

2023-05-31T17:26

2023-05-31T18:03

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Решение президента России начать спецоперацию и денацифицировать Украину поставило Владимира Зеленского в тупик, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty."Рано или поздно Зеленскому придется принимать решение, поскольку Запад не будет вечно финансировать убыточный проект. На него уже начали оказывать давление по поводу переговоров, которые, очевидно, будут включать признание территориальных потерь, что станет для главы киевского режима политическим убийством", — пояснил военный.По его мнению, Москва не допустит сохранения бандеровской идеологии в соседней республике. Именно поэтому любые мирные соглашения предполагают денацификацию Украины, как об этом и говорил российский лидер."Многое будет зависеть от того, когда Украина пойдет на переговоры. Если продолжит в том же духе, то сложно сказать, сможет ли она сохранить контроль над Одессой, Харьковом и Днепропетровском <…> ", — указал Риттер.Он отметил, что речь идет о 50 процентах от всей территории.

https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875331093.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины