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Президент Польши сделал неожиданное заявление о Путине
Президент Польши сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 31.05.2023
Президент Польши сделал неожиданное заявление о Путине
Президент Польши Анджей Дуда в беседе с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром признал успехи президента России... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:34
2023-05-31T16:34
2023-05-31T17:47
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в беседе с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром признал успехи президента России Владимира Путина в украинском конфликте."Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", — отметил польский лидер.По его словам, сейчас Москва имеет явное преимущество над ВСУ. Нельзя сказать, что Россия проигрывает, так как страна все больше мобилизует свои силы, а ее экономика переходит на военные рельсы, добавил глава государства.Дуда напомнил, что Россия — ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия.
https://ria.ru/20230416/duda-1865607760.html
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в мире, польша, россия, финляндия, владимир путин, анджей дуда, нато
В мире, Польша, Россия, Финляндия, Владимир Путин, Анджей Дуда, НАТО
Президент Польши сделал неожиданное заявление о Путине
Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны