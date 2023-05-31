https://ria.ru/20230531/putin-1875366041.html

Президент Польши сделал неожиданное заявление о Путине

Президент Польши сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 31.05.2023

Президент Польши сделал неожиданное заявление о Путине

Президент Польши Анджей Дуда в беседе с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром признал успехи президента России... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:34

2023-05-31T16:34

2023-05-31T17:47

в мире

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анджей дуда

нато

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в беседе с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром признал успехи президента России Владимира Путина в украинском конфликте."Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", — отметил польский лидер.По его словам, сейчас Москва имеет явное преимущество над ВСУ. Нельзя сказать, что Россия проигрывает, так как страна все больше мобилизует свои силы, а ее экономика переходит на военные рельсы, добавил глава государства.Дуда напомнил, что Россия — ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия.

https://ria.ru/20230416/duda-1865607760.html

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в мире, польша, россия, финляндия, владимир путин, анджей дуда, нато