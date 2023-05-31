https://ria.ru/20230531/putin-1875343831.html
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.05.2023
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:43
2023-05-31T15:43
2023-05-31T15:43
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
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LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
2023-05-31T15:43
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-05-31T15:43
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PT42M57S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.