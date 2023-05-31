Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/putin-1875336253.html
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2023
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Президент России Владимир Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", в беседе в режиме видеосвязи поучаствуют семьи из РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:10
2023-05-31T15:10
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", в беседе в режиме видеосвязи поучаствуют семьи из регионов, сообщает пресс-служба Кремля. "Первого июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России", - говорится в сообщении. Отмечается, что орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
https://ria.ru/20221126/mat-1834489712.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_1bdf1fc4a90c88be8fa4b8bd11a52df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", в беседе в режиме видеосвязи поучаствуют семьи из регионов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков
26 ноября 2022, 20:01
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала