https://ria.ru/20230531/putin-1875336253.html
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2023
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Президент России Владимир Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", в беседе в режиме видеосвязи поучаствуют семьи из РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:10
2023-05-31T15:10
2023-05-31T15:10
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", в беседе в режиме видеосвязи поучаствуют семьи из регионов, сообщает пресс-служба Кремля. "Первого июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России", - говорится в сообщении. Отмечается, что орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
https://ria.ru/20221126/mat-1834489712.html
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россия, владимир путин
Путин встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", в беседе в режиме видеосвязи поучаствуют семьи из регионов, сообщает пресс-служба
Кремля.
"Первого июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
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